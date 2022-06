Am Freitagabend hatten Wanderer auf einem Forstweg einen umgekippten Pkw gefunden, unter dem der Mann eingeklemmt war. Dieser dürfte am Freitagnachmittag auf dem Forstweg im Statzertal in Richtung Blaser bergwärts gefahren und ausgestiegen sein.

Daraufhin soll das Fahrzeug rückwärts ins Rollen geraten und umgekippt sein. Dabei wurde laut Polizei der Lenker auf der Fahrerseite im Bereich des Brustkorbes eingeklemmt. Für die Bergung des Verunfallten und des Kfz standen demnach 50 Kräfte der Feuerwehren Mühlbachl, Matrei und Pfons im Einsatz.