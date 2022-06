Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.10 Uhr. Auf dem Privatgrundstück in Ranggen (Tirol) lenkte eine 52-Jährige ein Quad über einen Weg. Sie kam ab, stürzte ca. 30 Meter mit dem Fahrzeug bergab und kam unter dem Quad zu liegen.

Laut Polizei fand "ihr Mann die Frau, konnte sie befreien und die Rettungskette in Gang setzen". Die Wiese ist so steil, daher wurde die Verletzte per Tau durch den Notarzthubschrauber geholt und in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Laut Tageszeitung "heute" bzw. "Krone" handelt es sich bei der Verletzten um Julia Moretti, Gattin von Tobias Moretti. Das wollte die LPD Tirol auf Anfrage aber nicht bestätigen.