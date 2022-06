Am Wilden Kaiser

Kletterer von Felslawine verschüttet - Bergung dauert wohl Tage

Am Wilden Kaiser ist am Donnerstag ein Kletterer von einer Felslawine verschüttet worden. Nachdem eine großangelegte Suchaktion noch am Abend abgebrochen werden musste, rechnen die Einsatzkräfte mit einer Bergung nach einigen Tagen.