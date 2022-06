Weil ihre Lehrer eine Wanderroute aus dem Internet ausgewählt hatten, ist am Dienstag eine große deutsche Schülergruppe in Bergnot geraten. In Dreiergruppen mussten die Schüler mit dem Hubschrauber geborgen werden. Mehr dazu hier. Passiert ist das Ganze in Vorarlberg.

Die Gruppe hatte eine nicht beschilderte Tour gewählt, die über den schmalen Heuberggrat führt. Dieser erfordert laut Polizei "Schwindelfreiheit, Trittsicherheit sowie Erfahrung im alpinen Gelände".

Als eine Teilgruppe sich aufgrund der schwierigen Verhältnisse zur Umkehr entschied, rutschten zwei Schüler ab und zogen sich leichte Verletzungen zu. Daraufhin gerieten einzelne Kinder in Panik, weswegen eine Lehrperson einen Notruf absetzte.

Empfehlung aus dem Internet

Wie später bekannt worden ist, hatten die Lehrer auf der Bergwanderer-Webseite Hikr.org nach Informationen zur Route gesucht. Und genau da kommt User "Andy84" ins Spiel. Denn er hatte den Trail als "klassische Feierabendrunde" bezeichnet. Hier und da müsse man eventuell kurz die Hände aus der Hosentasche nehmen, schreibt er, "aber schwierig ist hier nichts".

Quasi über Nacht ist Andy84 zur Internet-Sensation geworden. Auf Reddit und anderen Plattformen gibt es dazu schon zahlreiche Memes.

Die betroffenen Lehrer können darüber wohl nicht lachen - für sie könnte der Einsatz noch ein finanzielles Nachspiel haben.