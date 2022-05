Zwei Teenager bei Unfällen auf Mopeds schwer verletzt

Ein 27-jähriger Alkolenker verletzte einen jungen Mopedfahrer bei einem Unfall in Haag am Hausruck schwer. Der Autofahrer übersah den Teenager beim Linkseinbiegen. Auch in Niederösterreich verunfallte eine 15-jährige Mofalenkerin