Zu dem tödlichen Verkehrsunfall kam es vor einem Wohnhaus. Dort hielten sich drei spielende Kinder auf, während ein 56-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug zum Haus zufuhr, berichtet die Landespolizeidirektion Salzburg. Nach kurzer Zeit setzte der Mann seine Fahrt fort und überrollte mit seinem Auto das knapp zweijährigen Mädchen.

Bei der Kollision wurde das Mädchen so schwer verletzt, dass es noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Ein Alkotest bei dem Pkw-Lenker verlief negativ. Die Beteiligten werden von einem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. Zur Klärung des Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg die Beiziehung eines gerichtlich beeideten Sachverständigen an.