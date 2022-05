Ein Einbrecher ist in der Nacht auf Sonntag in Ellmau (im Bezirk Kufstein) vom 69-jährigen Seniorchef einer Autowerkstatt auf frischer Tat ertappt worden. Er schlug den Täter in die Flucht.

Laut Polizeibericht hatte der mutmaßliche Täter zuvor schon eine Geldtasche aus der Wohnung des 69-Jährigen gestohlen und wollte dann ein gestohlenes Auto in Betrieb nehmen. Er flüchtete auch mit zwei

Autoschlüsseln. Bisher verlief die eingeleitete Fahndung erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Der entstandene Schaden steht derzeit noch nicht fest. Aber in der Bauchtasche, die der Täter aus der Küche der Familie gestohlen hat, während diese sich in der Wohnung befand, soll Bargeld in Höhe eines

dreistelligen Eurobetrages, ein Führerschein und mehrere Bankkarten

gewesen sein. Im Reparaturannahmebereich der Werkstätte hat der Täter dann zwei Autoschlüssel mitgenommen.

Der Seniorchef wurde aufmerksam, weil er verdächtige Geräusche

gehört hatte. Als er im Hof nachsah, bemerkte er den laufenden Motor der Fahrzeuge und das eingeschaltete Licht. Als er aus mehreren Metern Entfernung einen verdächtigen Mann zur Rede stellen wollte, flüchtete dieser.

Beim Einbrecher soll es sich laut Angaben der Polizei um einen rund 1,85 bis 1,90 Meter großen Mann mit schlanker Statur und dunkler Kleidung handeln. Auffällig sollen die vermutlich roten Socken gewesen sein, die der Täter trug. Zudem hatte er eine weiße FFP2-Maske auf.