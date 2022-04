Eine Fünfjährige ist bei einem Zusammenstoß zweier Pkw an einer Kreuzung in Ansfelden (oberösterreichischer Bezirk Linz-Land) verletzt worden. Das Kind saß am Beifahrersitz im Auto des Vaters, als es zum Crash mit dem Wagen eines 62-jährigen Linzers kam.

Dessen Fahrzeug überschlug sich und blieb am Dach im angrenzenden Feld liegen. Der Linzer mit seiner 54-jährigen Lebensgefährtin im Auto sowie die Fünfjährige aus dem Bezirk Linz-Land kamen mit der Rettung ins Spital, berichtete die Polizei.