Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Das Land Tirol hat am Dienstag aufgrund eines Coronafalls einen öffentlichen Aufruf für die "Segabar" in der Innsbrucker Innenstadt gestartet. Alle Personen, die am vergangenen Samstag auf Sonntag in der Bar waren, sollen vorsorglich einen PCR-Test durchführen lassen. Zudem sollen sie in den kommenden 14 Tagen auf ihren Gesundheitszustand achten und verstärkte Hygiene-und Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Um eine schnellstmögliche Testanmeldung für die betroffenen Personen abzuwickeln, wurde von der Leitstelle Tirol ein eigener Anmeldevorgang auf www.tiroltestet.at bereitgestellt. Dort muss "Ich habe von der Behörde die Info erhalten, mich zu melden" ausgewählt, und dann der Code "Ibk-Aufruf-Segabar-051021" eingegeben werden.