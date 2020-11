20 Jahre: Katastrophe von Kaprun"Wir konnten einfach nur auf den Tunnel starren"

Am 11. November liegt die Katastrophe von Kaprun genau 20 Jahre zurück. Was damals geschah und was davon geblieben ist - in Bildern und Geschichten aus dem Archiv der Kleinen Zeitung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bergung des Bahn-Wracks vor zwanzig Jahren © APA/Franz Neumayr

"Wir konnten einfach nur auf den Tunnel starren", so lautet der Titel eines Artikels der Kleinen Zeitung am Tag nach der Katastrophe von Kaprun. Ein Polizist erzählt darin von den bangen Stunden, in denen die rund 950 Helfer und Retter am Unglücksort unterhalb des "Todeskamins" tatenlos zusehen mussten, wie alles seinen Lauf nahm.

Am Mittwoch jährt sich die Seilbahnkatastrophe von Kaprun im Pinzgau zum 20. Mal. 155 Menschen kamen bei dem Brand eines Zuges der Kitzsteinhorn-Gletscherbahn am 11. November 2000 ums Leben, nur zwölf überlebten. Das Inferno gilt als die größte Katastrophe der österreichischen Nachkriegsgeschichte.

Der Hergang der Katastrophe

Kurz nach 9.00 Uhr war am 11. November 2000, ein Samstag, im talseitigen Führerhaus der Zuggarnitur im Heizstrahler Feuer ausgebrochen. Eine Hydraulikleitung zerriss wegen der Hitze, das ausrinnende Öl entfachte den Brand explosionsartig, und durch die Kaminwirkung im Tunnel breiteten sich die Flammen blitzschnell auf die komplette Seilbahngarnitur aus. Zwölf Menschen, die sich aus dem Zug befreien konnten und geistesgegenwärtig nach unten liefen, überlebten, für alle anderen gab es keine Rettung mehr.

Vor 20 Jahren: Gedenken an die Katastrophe von Kaprun Rauch strömte am 11. November 2000 aus dem Tunnel der Seilbahn. AP (Georg Koechler) AP (Georg Koechler) Bergung der Reste der Gletscherbahn-Garnitur aus dem Tunnel in Kaprun am 16.11.2000 AP (FRANZ NEUMAYR) Bergung der Reste der Gletscherbahn-Garnitur aus dem Tunnel in Kaprun am 16.11.2000. Am 11. November 2000 wurden bei dem Brand der Standseilbahn auf das Kitzsteinhorn 155 Menschen getötet. APA (FRANZ NEUMAYR) Abtransport des Wracks der "Kitzsteingams" am 28.02.2001 APA (CALLE TOERNSTROEM) Trauernde Menschen vor der Gedenkstätte in Kaprun Walter Schweinöster Die Schienen, die zu dem Tunnel führen, in dem sich die Katastrophe ereignete. AP (Uwe Lein) Am Salzburger Flughafen wurden die Särge der Opfer aufgebahrt AP Mehrere hundert Personen, darunter viele Freunde und Angehörige der 155 Toten des Bergbahnunglücks von Kaprun, kamen am ersten Jahrestag des Unglücks in die Nähe der Talstation der Bahn, um den Opfern zu gedenken. (Foto vom 11.11.01). dapd (Franz Neumayr/ddp) 2010: Eine Angehörige kniet bei der Gedenkveranstaltung anlässlich des zehnjährigen Gedenkens in der Gedenkstätte vor den Kerzen. 155 Menschen fanden am 11. November 2000 bei der Fahrt auf das Kitzsteinhorn bei einem Brand in der Bergbahn den Tod. APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) Ein Rosenstrauß in Gedenken an ein Opfer bei der Gedenkveranstaltung anlässlich des 10. Jahrestages der Kaprun-Katastrophe am Donnerstag, 11. November 2010 bei der Gedenkstätte in Kaprun. APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) Kreuze wurden bei der 10-jährigen Gedenkfeier 2010 getragen. EPA EPA (BARBARA GINDL) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) 1/14

Sohn erzählt von dem Unglück, das ihm seine Eltern nahm

Zwei der Todesopfer waren Karin und Horst Konrad, beide 29 Jahre alt und aus St. Veit in Kärnten. Sie ließen ihren Sohn, Maximilian Konrad, damals drei Jahre alt, zurück. Er erzählt, zwanzig Jahre nach der Katastrophe, von seinem Schmerz, aber auch von seiner Dankbarkeit. "Mein größter Dank gilt meiner Oma und meinem Opa, die mir trotz allem eine echt schöne Kindheit ermöglicht haben", so Konrad. Was damals passierte, habe er erst später begriffen. In der Pubertät sei die Trauer über ihn hereingebrochen.

Manchmal verspürt der 23-Jährige neben seiner Trauer auch so etwas wie Wut oder ein gewisses Hadern. "Ich habe viel über den Unglückshergang gelesen, Bücher und Zeitungsartikel besorgt. Und ich empfinde es als Ungerechtigkeit, dass niemand für diese Katastrophe zur Verantwortung gezogen wurde. Das hat mir sehr zugesetzt", sagt er.

Maximilian mit seinen Eltern Karin und Horst Konrad Foto © Phino KK

Keine Schuldigen gefunden

Im Strafverfahren konnte die Justiz keine Schuldigen finden, alle 16 Beschuldigten wurden freigesprochen. Laut Urteil ist der Brand wegen eines Gebrechens im Heizlüfter ausgebrochen, durch eine Verkettung von unglücklichen Umständen sei es in der Folge zu dieser Katastrophe gekommen. Viele Hinterbliebene nahmen die Freisprüche mit Fassungslosigkeit auf und konnten nicht verstehen, dass es für ein solches Ereignis keine Schuldigen geben soll. Einige von ihnen bezweifelten das Ergebnis viele Jahre und kämpften um ein neues Verfahren.

Sie stützten sich dabei auf deutsche Gutachter, denen zufolge nicht ein Fehler im Heizlüfter das Unglück verursacht haben soll, sondern der unsachgemäße Einbau des Gerätes, das für eine Standseilbahn gar nicht geeignet sei. Mehrere Opferanwälte stellten im Vorfeld riesige Summen in Aussicht, letztlich waren aber häufig sie die Profiteure und nahmen den Hinterbliebenen zum Teil mehr als die Hälfte des Schmerzengeldes als Honorar ab.

Zehn Jahre nach dem Unglück haben sich die Gletscherbahn-Verantwortlichen offiziell entschuldigt: "Mit anhaltender Trauer und Erschütterung bitten wir von den Gletscherbahnen Kaprun um Verzeihung." Die Katastrophe "geschah in unserem Betrieb, also unter unserer Verantwortung. Zu dieser Verantwortung bekennen wir uns", hieß es in einer Stellungnahme zum 10. Jahrestag.

Olympiasiegerin entkam Katastrophe um Haaresbreite

Eine, die unglaubliches Glück hatte und der Katastrophe um Haaresbreite entging ist Julia Dujmovits. Die erfolgreiche österreichische Snowboarderin erzählte dem Kleine Zeitung-Redakteur Max Ischia in Sotschi 2014 - als sie Olympia-Gold im Parallelslalom gewann - dass sie damals als 13-Jährige mit dem burgenländischen Snowboard-Kader auf Trainingskurs in Kaprun war. Gemeinsam mit ihren Teamkollegen stand sie am 11. November 2000 in der Menschenschlange vor der Standseilbahn, die Minuten später für 155 Menschen zur Todesfalle werden sollte.

Während sie und ihr Bruder Georg den schicksalhaften Entschluss fassten, die Gruppe zu verlassen, um stattdessen mit der Gondel hochzufahren, kamen all ihre Freunde ums Leben. Sie war traumatisiert, schwor sich, niemals mehr ein Snowboard anzurühren und kämpfte sich dann doch zurück. Sie fasste den Entschluss, "für meine Freunde irgendwann Olympia-Gold zu holen". Was sie dann in Sotschi auch tat.

Julia Dujmovits 2014 beim Olympia-Empfang Foto © APA/ERWIN SCHERIAU

DVI-Team seit dem Unglück im Einsatz

Seit dem Katastrophenunglück gibt es in Österreich das DVI-Team, das auch zu Einsätzen im Ausland ausrückt. DVI (Disaster Victim Identification) steht für Katastrophen-Opfer-Identifizierung. Das DVI-Team, damals über 235 Spezialisten, darunter 20 Zahnärzte und zehn Gerichtsmediziner, sorgte dafür, dass keiner der am 155 Verunglückten namenlos geblieben ist.

Gottesdienst in Kaprun

Unweit der Seilbahn-Talstation steht heute zur Erinnerung an die Opfer eine Gedenkstätte. Dort sind am 20. Jahrestag, dem 11. November 2020, um 9.00 Uhr die Angehörigen zu einem ökumenischen Gottesdienst geladen. Die Gedenkfeier findet wegen der Corona-Pandemie im Freien statt und wird vom katholischen Generalvikar Roland Rasser sowie vom evangelischen Superintendenten Olivier Dantine geistlich begleitet.

Eine Besucherin in der Gedenkstätte bei der Talstation für die 155 Opfer, am zehnte Jahrestag Foto © APA/BARBARA GINDL

Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Ensemble Paris Lodron. Es handle sich um einen schlichten Gottesdienst für die Angehörigen, es seien keine "Offiziellen", keine Politiker und Regierungsvertreter geladen, hieß es aus dem Gemeindeamt auf APA-Anfrage.

In der Gedenkstätte ist jedem Toten eine eigene Nische gewidmet. Viele wurden liebevoll dekoriert, mit Fotos, Sprüchen und persönlichen Erinnerungsstücken versehen.