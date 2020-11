Facebook

Ein 31-jähriger, in Tirol lebender Deutscher ist am Freitag am Roßkogel im Gemeindegebiet von Ranggen (Bezirk Innsbruck-Land) tödlich verunglückt. Als der Deutsche nicht zum vereinbarten Zeitpunkt wieder nach Hause gekommen war, holte seine Frau Hilfe. Eine Suchmannschaft der Bergrettung fand den Mann schließlich leblos in einer steilen Rinne unter dem Nordgrat des Roßkogel, berichtete die Polizei.

Suche zuerst erfolglos

Der 31-Jährige hatte seine Frau gegen 11.45 Uhr angerufen und ihr mitgeteilt, dass er sich nun im Abstieg befinde. Als der Mann um 14.00 Uhr immer noch nicht zu Hause war, versuchte seine Frau, ihn mehrmals telefonisch erfolglos zu erreichen. Ein Bekannter der Familie machte sich zunächst selbst auf die Suche nach dem Abgängigen. Als die Suche bis zum Einsetzen der Dunkelheit aber erfolglos blieb, verständigte er die Rettungskräfte.

Mitglieder der Bergrettung konnten den 31-Jährigen schließlich gegen 20.30 Uhr leblos auffinden. Nach vorläufigem Ermittlungsstand dürfte der Mann laut Polizei beim Abstieg über den Nordgrat abgestürzt sein. Bei der Suchaktion waren die Bergrettung, mehrere Hundeführer und die Polizei im Einsatz.