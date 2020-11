Terror im Herzen von Wien Vier Todesopfer, 22 Verletzte: Täter binnen neun Minuten ausgeschaltet

Facebook

Nun ist der Terror auch in Österreich, im Herzen von Wien, angekommen. Kurz nach 20 Uhr am Montagabend fielen erste Schüsse in der Seitenstettengasse in der Nähe des Schwedenplatzes und der Synagoge. Vier Zivilpersonen wurden getötet, ebenso ein Verdächtiger, bei dem ein Sturmgewehr, viel Munition und offenbar ein Sprengstoffgürtel gefunden wurde.

Terror in Wien - Was bisher bekannt ist:

16.05 Uhr: Trauergottesdienst mit Kardinal Schönborn

Kardinal Christoph Schönborn wird heute Abend um 18 Uhr im Wiener Stephansdom einem Trauergottesdienst für die Opfer des Terroranschlags vom Montag vorstehen. An dem Gottesdienst werden auch Vertreter der anderen christlichen Kirchen im Land sowie des Islams und des Judentums teilnehmen. Von Seiten der Politik werden u.a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bürgermeister Michael Ludwig teilnehmen.

Aufgrund polizeilicher Sicherheitsbestimmungen und der geltenden Corona-Maßnahmen ist die Möglichkeit der Mitfeier stark eingeschränkt, wie die Erzdiözese Wien mitteilte. Damit aber alle Menschen im Land dabei sein können, überträgt der ORF den gesamten Gottesdienst live ab 18 Uhr auf ORF 2.

15.55 Uhr: Zehn Personen schon aus Spital entlassen

Zehn Personen, die beim Anschlag in Wien verletzt wurden, konnten aus dem Spital wieder in häusliche Pflege entlassen werden. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag in einer Pressekonferenz berichtet. 13 Personen sind noch im Krankenhaus, drei davon befinden sich in kritischem Zustand.

Vier Opfer konnten laut Ludwig hingegen so weit stabilisiert werden, dass sie sich nicht mehr in Lebensgefahr befinden. Ludwig lobte die Arbeit der Einsatzkräfte und zeigte sich überzeugt, dass die Wienerinnen und Wiener in dieser Zeit zusammenstehen würden.

Den Angehörigen jener Menschen, die bei dem Attentat ums Leben gekommen sind, drückte er sein Mitgefühl aus. Eine Kellnerin und drei Menschen, die ihre Freizeit in der Wiener Innenstadt verbringen wollten, seien getötet worden, sagte Ludwig.

Morgen, Mittwoch, soll auch eine Sondersitzung der Stadtregierung und der Klubobleute stattfinden. Ludwig stellte in den Raum, dass dort Hilfs- und Unterstützungsangebote für die Betroffenen beschlossen werden könnten.

15.35 Uhr: Einer der "Helden" war in Weikendorf unerwünscht

Auch ein Mitglied jener palästinensisch-stämmigen Familie, der ein Grundstückkauf in Weikendorf (Bezirk Gänserndorf) lange verweigert worden war, dürfte sich Verdienste bei der Versorgung Verletzter nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt erworben haben. Wie unter anderem der Wiener SPÖ-Abgeordnete Omar Al-Rawi berichtete, war Osama Joda einer der Helfer bei der Bergung eines verwundeten Polizisten.

Wie Joda, der bei einem Fast-Food-Lokal am Schwedenplatz arbeitet, im "Kurier" online berichtete, habe er den angeschossenen Beamten hinter eine Betonbank gezogen und versucht, die Blutung zu stoppen. Auch bei der Verständigung der Rettung sei er tätig gewesen und habe geholfen, den Mann zum Rettungswagen zu tragen.

Der Fall der Familie hatte in den Medien hohe Wellen geschlagen. Der Weikendorfer Bürgermeister Johann Zimmermann hatte den Erwerb eines Grundstücks durch die Jodas verhindern wollen. Aus seiner Sicht würden "die unterschiedlichen Kulturkreise der islamischen sowie der westlichen Welt in ihren Wertvorstellungen, Sitten und Gebräuchen weit auseinanderliegen". Mittlerweile gibt es einen positiven Bescheid und der Kauf ist bereits abgewickelt.

Der Bürgermeister war für ein Statement nicht erreichbar.

15.22 Uhr: 14 Menschen noch schwer verletzt

Nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt sind 22 Menschen in Krankenhäusern behandelt worden. Das sagte der Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds, Christoph Mierau, auf APA-Anfrage. 14 davon galten als schwer verletzt, einer von ihnen war der angeschossene Polizist. Seinen Zustand wie den von zwei weiteren Patienten klassifizierte Mierau am Dienstag als kritisch, aber stabil. Akute Lebensgefahr herrschte bei keinem der Patienten mehr.

Eine Frau war in der Nacht auf Dienstag gestorben. Sieben Opfer kamen mit leichteren Blessuren davon. Zur Art der Verletzungen bei den 14 Patienten äußerte sich Mierau nicht. Nach Informationen der APA handelt es sich aber nicht nur um Schussverletzungen. Einige Opfer wiesen Stich- und Schnittverletzungen auf. Dazu kamen typische Fluchtverletzungen wie Knochenbrüche und Rissquetschwunden.

Die Patienten stammen aus Österreich und aus Deutschland. Eine Verletzte kam aus der Slowakei.

15.07 Uhr: Innenministerium informiert über die Ermittlungen

Nehammer informierte über den Ermittlungsstand: Keine Hinweise auf zweiten Täter, 14 Festnahmen.

>>Nehammer: Aktuell kein Hinweis auf zweiten Täter

14.22 Uhr: Festnahme durch Cobra in Linz

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bestätigte in einer Pressekonferenz am Dienstag in Linz eine Hausdurchsuchung und eine Festnahme in Linz. Die Festnahme sei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien durch ein Cobra-Kommando in Linz "ohne großes Aufsehen" vollzogen worden, berichtete Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Die Einvernahmen seien am Laufen.

13.53 Uhr: Papst: "Schluss mit Gewalt"

Papst Franziskus hat am Dienstag den Anschlag in Wien verurteilt. Per Twitter drückte er "Leid und Bestürzung" wegen des terroristischen Attentats aus. Er bete für die Opfer und ihren Familienangehörigen. "Schluss mit Gewalt! Wir müssen zusammen Frieden und Brüderlichkeit aufbauen. Nur Liebe löscht den Hass", so der Papst.

Ich drücke meine Trauer und Bestürzung über den Terroranschlag in #Wien aus und bete für die Opfer und ihre Familien. Schluss mit der Gewalt! Lassen Sie uns gemeinsam Frieden und Brüderlichkeit aufbauen. Nur Liebe löscht den Hass aus. — Papst Franziskus (@Pontifex_de) November 3, 2020

Die italienische Bischofskonferenz CEI verurteilte "die Kultur des Hasses und des Fundamentalismus". "Der Fundamentalismus nutzt den Vorwand der Religion, um mit Gewalt die Gesellschaft zu ruinieren, auch mit Antisemitismus und Anti-Christentum", kommentierte Bischof Mario Meini, stellvertretender CEI-Präsident in einer Presseaussendung am Dienstag.

13.52 Uhr: Offenbar Festnahme in Linz

In Linz ist am Dienstag offenbar ein Mann festgenommen worden, der mit dem Terroranschlag in Wien in Zusammenhang stehen soll. Das berichteten mehrere Medien. Die Polizei bestätigte das vorerst nicht, indirekt aber der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein (FPÖ).

"Diese Festnahme zeigt, dass auch Linz nicht vor der Gefahr des islamistischen Terrorismus geschützt ist", so Hein in einer Aussendung. Er forderte die Aushebung der Unterstützer dieser Tat und aller potenziellen Terrorzellen. "Amtsbekannte Islamisten müssen umgehend abgeschoben werden", so Hein.

13.37 Uhr: Macron kondolierte in der österreichischen Botschaft



Große u beeindruckende Geste der Freundschaft, Solidarität u Anteilnahme: Frankreichs Staatspräsident @EmmanuelMacron fährt persönlich zur öst. Botschaft in Paris u trägt sich im Beisein des öst. Botschafters in das Kondolenz-Buch ein. 🇫🇷🇪🇺🇦🇹 — Lothar Lockl (@LotharLockl) November 3, 2020

Hier finden Sie psychologische Hilfe in dieser belastenden Situation: Notfallpsychologischer Dienst Österreich: Tel. 0699 18 85 54 00

Telefonseelsorge: Tel. 142

Psychiatrische Soforthilfe für Wien (00:00 bis 24:00): Tel. (01) 31330

Psychosoziales Kriseninterventionsteam Steiermark Hotline Tel. 0800 500 154

Psychiatrischer Not- und Krisendienst für Kärnten:

PNK Ost (Klinikum Klagenfurt): Tel.: 0664 30 07 00 7, täglich 0-24 Uhr

PNK West (Landeskrankenhaus Villach): Tel.: 0664 30 09 00 3, täglich 0-24 Uhr

Fragen zur Coronapandemie: AGES Tel. 0800 555 621

Rat auf Draht für Kinder und Jugendliche: Tel. 147

Kindernotruf: Tel.: 0800 567 567. Der Kindernotruf ist eine 24-Stunden Telefonberatung in akuten Krisen sowie Konfliktsituationen.

Frauenhelpline: Tel. 0800 555 222

Männernotruf: Tel. 0800 246 247





Erste Hilfe für die Seele: https://www.erstehilfefuerdieseele.at/

Psychologische Anlaufstellen: promente Austria: https://www.promenteaustria.at/de/home/

Allgemeine Hilfestellungen zu unterschiedlichsten Lebensthemen: www.help.gv.at

13.20 Uhr: Strafverteidiger Rast: "Er stammte aus einer vollkommen normalen Familie"

"Er stammte aus einer vollkommen normalen Familie. Für mich war das ein Jugendlicher, der das Pech gehabt hat, an die falschen Freunde zu geraten. Wäre er nicht in eine Moschee, sondern zum Boxen gegangen, wäre er Boxer geworden" - mit diesen Worten charakterisierte der Wiener Strafverteidiger Nikolaus Rast jenen Täter, der am Montagabend in Wien mindestens vier Menschen erschossen hat. "Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass er zum Attentäter wird", sagte Rast.

Rast hatte den Burschen in einer Verhandlung am Wiener Landesgericht vertreten, wo dieser im April 2019 in einem Terror-Prozess als IS-Sympathisant zu 22 Monaten Haft verurteilt wurde, weil er nach Syrien reisen wollte, um sich der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) anzuschließen. In der Türkei wurde er jedoch von den Behörden aufgegriffen, am Grenzübertritt nach Syrien gehindert, in Haft genommen und zurück nach Österreich geschickt.

>> Was wir über den Täter wissen

13.19 Uhr: Wie soll man an diesen Tagen nicht den Mut verlieren?

Cornelia Forstner vom Kriseninterventionsteam des Landes Steiermark erklärt, was Betroffene des Terrorattentats in Wien nun brauchen und wie man angesichts der negativen Nachrichtenlage nicht den Lebensmut verliert.

>> So kann man ein Trauma bewältigen

13.09 Uhr: Die Stunde der Worte und Glocken

Alles nur Worte? Nach einem Anschlag, wie ihn Wien am Montag Abend erlebte, kommt alles darauf an: Wie ordnen jene, die unser Land repräsentieren und führen, das Geschehene ein? Thomas Götz analysiert die Reden von Sebastian Kurz und Alexander Van der Bellen.



>>Zum Kommentar

12.53 Uhr: Kranzniederlegung mit stillem Gedenken

Es gibt keine Reden und Ansprachen. Es soll ein Bild der Gemeinsamkeit vermittelt werden. Vertreter aller Parteien und der Bundespräsident sind anwesend.

Kranzniederlegung an einem der Tatorte Foto © Jungwirt

12.43 Uhr: Duo half Verletzten: Internet feiert Männer

Zwei junge Männer werden nach den verheerenden Attentaten in der Wiener Innenstadt auf diversen Social-Media-Kanälen als selbstlose Retter gefeiert. Warum, sehen Sie im Video!



12.39 Uhr: Videoanalyse aus der Innenstadt

Redakteur Andreas Terler hat sich am Tag nach dem Wiener Terroranschlag in Wien umgesehen und analysiert im Video.

12.36: Für Kinder erklärt: Was ist da in Wien los?

Unsere Kinderzeitung hat für Kinder zusammengefasst, was in Wien passiert ist.

>> Hier geht es zum Artikel!

12.07 Uhr: Zwei Adressen in St. Pölten im Fokus der Ermittler



Nach dem Anschlag in Wien ist am Dienstag auch St. Pölten in den Fokus der Ermittlungen gerückt. An zwei Adressen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt sind Hausdurchsuchungen im Gang gewesen - in der Fuhrmannsgasse und in der Propst Führer-Straße. Schaulustige hat es da wie dort nicht gegeben.

Es ist ein schmuckloses Wohnhaus aus den 1960er-Jahren in der Fuhrmannsgasse in der City von St. Pölten, in dem Ermittler am Werk sind. Auf einen Einsatz deutet am Vormittag nur ein abgestellter Kleinbus der Exekutive hin. Dass polizeiliche Untersuchungen stattfinden, lässt sich beim APA-Lokalaugenschein von der Straße aus nicht erkennen. Abgesehen von Kinderlachen, das aus einem offenen Fenster des Objekts zu vernehmen ist, herrscht völlige Ruhe.

Untersuchungen finden am Tag nach dem Anschlag in Wien auch in einem großen Mehrfamilienhaus in der Propst Führer-Straße in unmittelbarer Nähe des Universitätsklinikums St. Pölten statt. Von den Kriminalisten unter die Lupe genommen wird eine Wohnung im zweiten Stockwerk, wie zu erkennen ist. Immer wieder sind Tatort-Ermittler zu sehen. Auf einem Parkplatz ist ebenfalls ein Dienstfahrzeug abgestellt.

Foto © APA/MARTIN AUERNHEIMER

11.53 Uhr: 15 Uhr: Pressestatement von Bürgermeister Ludwig zu aktueller Lage

Heute findet um 15 Uhr im Festsaal des Wiener Rathauses ein Pressestatement von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zur aktuellen Lage nach dem Terroranschlag statt.

11.51 Uhr: Drei Tatorte mittlerweile gesichert

Das Innenministerium hat präzisiert, an welchen Orten der Attentäter am Montagabend auf seine Opfer geschossen hat. Demnach verletzte er eine in einem bekannten Lokal beschäftigte Kellnerin am Ruprechtsplatz 1 tödlich. An derselben Adresse wurde der 20-Jährige später von Polizeikräften erschossen.

Neben dem Tatort vor der Ruprechtskirche konnten mittlerweile zwei weitere tödliche Schussabgaben rekonstruiert werden. Ein Opfer wurde demnach an der Adresse Fleischmarkt 4 getötet, ein weiteres am Franz Josefs Kai 21. Auf den schwer verletzten 28-jährigen Polizisten feuerte der Terrorist am Franz Josefs Kai 29. Der genaue zeitliche Ablauf war Dienstagmittag noch nicht geklärt

11.39 Uhr: Nach Terror-Berichterstattung: Billa und Spar stoppen Werbung auf oe24.at

In Tweets kündigen die Supermarktketten Billa und Spar an als Reaktion auf die Berichterstattung von oe24.at nach dem Wiener Terroranschlag am Montagabend ihre Werbekampagnen in Wolfgang Fellners Medium zu stoppen. Der Nachrichtenkanal hatte unter anderem Videos in der Dauerschleife gezeigt, die die unmittelbaren Schüsse auf die Opfer zeigten. Laut Presserat gingen bis Dienstagvormittag deswegen mehr als 700 Beschwerden beim Presserat ein.

>> Kommentar: Am dunkelsten Tag zeigt oe24, warum man es nicht braucht

11.34 Uhr: So verlief die Nacht in Staatsoper, Burgtheater und Konzerthaus

Die Konzerte und Gespräche gingen weiter: Die Kulturhäuser versorgten gestern Nacht ihr eingesperrtes Publikum. Wie die Besucherinnen und Besucher den Montagabend erlebt haben.

>> Eine Rekonstruktion des Abends

11.17 Uhr: Psychosoziale Dienste: "Telefone laufen heiß"

Die Wiener Psychosozialen Dienste (PSD) haben nach dem Terroranschlag in der Innenstadt am Montagabend das Personal bei der Krisenhotline und dem Notdienst aufgestockt, um Hilfesuchende schnell unterstützen zu können. Weitere Verstärkung werde laufend organisiert: "Die Telefone laufen heiß. Wir bemerken seit letzter Nacht einen enormen, massiven Anstieg bei den Telefonaten", sagte PSD-Chefarzt Georg Psota.

Den ersten Schwung an Anrufern bemerkte man beim PSD gegen Mitternacht, dann wieder heute, Dienstag, früh, berichtete Psota. Die Gründe für die Kontaktaufnahme sind unterschiedlich: Bei einem Teil der Anrufer handle es sich um Menschen, die nicht dabei gewesen seien, "aber denen es schlicht und einfach Angst macht", erzählte Psota. "Gerade in so einem schwierigen Jahr."

Falls ihr mit der aktuellen Situation überfordert seid oder reden wollt, zögert nicht, euch Hilfe zu holen: pic.twitter.com/wUSRq9Odow — Stadt Wien (@Stadt_Wien) November 3, 2020

11.15 Uhr: Sicherheitsgipfel in der Grazer Burg

In der Grazer Burg treffen am Vormittag Landeshauptmann, Vize und Experten zu einem Sicherheitsgipfel zusammen, um die Lage abzuschätzen. Steirische Politiker zeigen sich entsetzt über den Anschlag in Wien.

>> Mehr dazu!

11.12 Uhr: Rede von Bundespräsident Van der Bellen

Alexander Van der Bellen und spricht von einem Anschlag auf das Herz Wiens. Sein tiefes Mitgefühl gilt all jenen, die um unser Leben kämpfen. Die Tränen fließen für die Opfer und ihre Angehörige.

Das Attentat galt unserer freien Gesellschaft, so der Budeskanzler. "Der Anschlag galt unserem Leben, ein Leben das Terroristen offenbar hassen", so der Präsident. Um dieses Leben sei seit Jahrzehnten gerungen worden, das gelte es zu verteidigen. "Wir werden uns und unsere Werte schützen und verteidigen". Mit allem für das Wien und Österreich steht, sagen wir: "Hass kann niemals so stark sein wie unsere Gemeinschaft in Freiheit, Toleranz und Liebe. Es lebe die Freihet, es lebe Österreich."

10.53 Uhr: Vor Blutbad martialisches Foto veröffentlicht

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bestätigte, dass der Täter vor dem Anschlag auf seinem Instagram-Account ein Foto gepostet hatte, das ihn mit zwei Waffen zeigte, die er später bei dem Anschlag verwendet haben dürfte. Unklar war vorerst, ob der 20-Jährige auch einen Treueeid auf den "Islamischen Staat" (IS) veröffentlicht und nur Stunden vor der Tat Bekannten Videos von dem Attentat auf die französische Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo" weitergeleitet hatte.

Letzteres hatte zunächst die "Bild Zeitung" berichtet. Ein Mal mehr versprach der Innenminister rasche Aufklärung und die Ausforschung von allfälligen Komplizen bzw. Mitwissern. Wie viele Festnahmen es bisher gegeben hat, wurde aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht kommuniziert.

>> Was wir über den Täter wissen

10.49 Uhr: Kirchenglocken läuten um 12.00 Uhr

Nach den verheerenden Attentaten in der Wiener Innenstadt tags zuvor werden am Dienstag um 12.00 Uhr in ganz Wien die Kirchenglocken im Gedenken an die Opfer des Anschlags läuten, wie Kardinal Christoph Schönborn gegenüber Kathpress erklärte. Auch die Pummerin des Stephansdoms werde schlagen, wie Dompfarrer Toni Faber bestätigte.

>> Mehr dazu

10.44 Uhr: Rede von Bundeskanzler Kurz

Sebastian Kurz spricht von unschuldigen Passanten, die gestern ihr Leben verloren. Dabei handelt es sich um einen "älteren Herren, eine ältere Dame, einen jungen Passanten und eine Kellnerin." Ein Polizist wurde im Einsatz angeschossen und verwundet. 14 weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

"Dieser Anschlag galt uns allen", so Kurz. "Er ging gegen unsere freie Gesellschaft. Aber wir werden unsere Werte verteidigen." Alle, die etwas mit diesen Schandtaten zu tun hätten, würden verfolgt werden."

Man dürfe aber nicht in die Falle der Terroristen tappen: "Der Feind, der islamistische Terror, möchte unsere Gesellschaft spalten. Diesem Hass werden wir keinen Raum geben." Unser Feind seien niemals die Angehörigen einer Religionsgemeinschaft, sondern Terroristen. Es sei kein Kampf zwischen Christen und Muslimen oder Österreichern und Migranten. Es sei ein "Kampf zwischen Zivilisation und Barberei".

10.33 Uhr: Terrorismusexperte: "Wien ist ein einfaches und attraktives Ziel"

Nicolas Stockhammer: "Unmittelbarer Anlass waren die Mohammed-Karikaturen in Frankreich." Aber der Terrorismusexperte sieht aber einen Unterschied zu den Anschlägen in Paris, Nizza und Dresden. Lockdown habe den Anschlag vermutlich früher stattfinden lassen als geplant.

>> Warum wurde Wien zum Schauplatz eines Terroranschlags?

10.22 Uhr: Täter wollte nach Syrien, deshalb verurteilt

Wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) betonte, hat es sich beim erschossenen Attentäter zweifelsfrei um einen Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) gehandelt. Er wurde am 25. April 2019 zu 22 Monaten Haft verurteilt, weil er versucht hatte, nach Syrien auszureisen, um sich dort dem IS anzuschließen.

Am 5. Dezember wurde er vorzeitig bedingt entlassen - er galt als junger Erwachsener und fiel damit unter die Privilegien des Jugendgerichtsgesetzes (JGG). Von Polizeikräften erschossen wurde der 20-Jährige in der Nähe der Ruprechtskirche, teilte der Innenminister mit.

>> War wir über den Täter wissen

10.16 Uhr: Zwei Festnahmen in St. Pölten

10 Uhr: Attentäter war 20 und einschlägig vorbestraft

Der Attentäter, der nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt von der Polizei erschossen worden ist, war 20 Jahre alt, hatte nordmazedonische Wurzeln und war einschlägig wegen terroristischer Vereinigung (§ 278b StGB) vorbestraft. Das gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bekannt.

Wie Nehammer im Gespräch darlegte, haben bereits umfangreiche Großrazzien im Umfeld des Täters stattgefunden. Konkret wurden 15 Hausdurchsuchungen vorgenommen und mehrere Personen festgenommen.

Der Attentäter besaß neben der österreichischen auch die nordmazedonische Staatsbürgerschaft. "Er war mit einer Sprengstoffgürtel-Attrappe und einer automatischen Langwaffe, einer Faustfeuerwaffe und einer Machete ausgestattet, um diesen widerwärtigen Anschlag auf unschuldige Bürgerinnen und Bürger zu verüben", erklärte der Innenminister.

>> Mehr zum Täter!

9.54 Uhr: Kaum Kinder an den Schulen

An den Wiener Schulen haben sich trotz "Notbetriebs" am Dienstag nur wenige Kinder eingefunden. Genaue Zahlen gebe es dazu zwar nicht, hieß es aus der Bildungsdirektion. Nach Rücksprache mit einigen Direktionen habe sich aber gezeigt, dass meist nur vereinzelt Kinder in die Schule geschickt wurden. Zum Teil blieben ganze Klassen leer. Für den heutigen Dienstag wurde die Schulpflicht ausgesetzt, Kinder werden aber bei Bedarf betreut.

9.49 Uhr: Regierung beschließt dreitägige Staatstrauer

Die Regierung hat in ihrer Sondersitzung nach dem Terroranschlag in Wien eine dreitägige "Staatstrauer" beschlossen. Bis inklusive Donnerstag werden die öffentlichen Gebäude mit Trauerbeflaggung versehen. Außerdem soll es am Dienstag um 12 Uhr eine Schweigeminute geben. Auch die Schulen sollen zu Unterrichtsbeginn am Mittwoch der Todesopfer gedenken, geht aus dem Ministerratsvortrag hervor.

"Die Republik Österreich war, ist und wird immer eine Nation der Vielfalt, des Dialoges und des Respektes füreinander sein, umso mehr haben die Ereignisse vom 2. November 2020 unser Land schwer erschüttert und betroffen gemacht", heißt es in dem Regierungsbeschluss. Mit der Staatstrauer werden die Flaggen an Bundesgebäuden auf Halbmast gesetzt und die Landeshauptleute aufgefordert, dies auch in ihrem Bereich zu veranlassen.

Außerdem soll am Dienstag um 12 Uhr eine "Minute des stillen Gedenkens" eingehalten werden. Auch die Schulen sollen zu Beginn des Unterrichts am Mittwoch eine Gedenkminute einhalten. Noch am Dienstag ist zudem eine Kranzniederlegung durch den Bundespräsidenten, die Regierung, die Nationalratspräsidenten sowie Klubobleuten der Parlamentsparteien und den Bürgermeister in der Wiener Innenstadt geplant.

9.28 Uhr: Publikum saß am Abend in Wiens Kulturtempeln fest

In vielen großen Kulturinstitutionen in der Wiener Innenstadt wurden gestern die letzten Vorstellungen vor dem Lockdown gespielt, als die ersten Nachrichten des Anschlags in unmittelbarer Nähe eintrafen. Und so verlief der Abend auch nach den Vorstellungen für die Besucher dramatisch.

In der Wiener Staatsoper war das Verismo-Operndoppel "Cavalleria Rusticana" und "Pagliacci" unter anderen mit Superstar Roberto Alagna angesetzt. Kurz vor der Pause, die gegen 20.40 Uhr startete, seien erste Gerüchte über eine Schießerei durchgesickert, berichtete eine Sprecherin. Die Idee, den Abend abzubrechen, verwarf man aber und entschied sich angesichts der Umstände für das Weiterspielen.

>> Tausende Kulturbesucher harrten stundenlang aus

9.06 Uhr: Schönborn: "Hass darf keine Antwort sein"

Der katholische Kardinal Christoph Schönborn hat dazu aufgerufen, auf den Terroranschlag vom Montag nicht mit Hass zu antworten. "Der Hass kann auf keinen Fall die Antwort sein. Hass schürt Hass", sagte Schönborn im ORF. Man müsse weiter den Weg der Solidarität, der Gemeinschaft und der Rücksichtnahme gehen. Für den heutigen Mittwoch überlegt die katholische Kirche seinen Angaben zufolge einen Trauergottesdienst im Stephansdom.

8.54 Uhr: Sieben Personen in lebensbedrohlichem Zustand

Insgesamt sieben Personen befinden sich nach dem Anschlag in Wien in kritischem, lebensbedrohlichem Zustand. Das hat eine Sprecherin des Gesundheitsverbunds am Dienstag mitgeteilt. Über die Identität der Betroffenen wurden keine Angaben gemacht. Insgesamt werden 17 Opfer des Angriffs in mehreren Spitälern behandelt - vorwiegend mit Schuss-, aber auch mit Schnittverletzungen, sagte die Sprecherin.

Zehn Personen haben mittlere bis leichtere Verletzungen. Dass Betroffene aus dem Spital entlassen werden, ist jedoch noch nicht absehbar, sagte die Sprecherin. Die Situation sei auch psychisch herausfordernd: "Die Patienten stehen unter Schock." Der bei dem Anschlag verletzte Polizist befindet sich in "kritisch-stabilem" Zustand.

8.47 Uhr: Synagogen in Österreich geschlossen

Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) hat nach dem Terroranschlag von Montagabend alle Synagogen in Österreich geschlossen. Betroffen seien in Wien zudem sämtliche Einrichtungen, wie koschere Restaurants, Supermärkte und Schulen, sagte Erich Nuler, Sprecher des Krisenstabs. Zudem seien die Sicherheitsvorkehrungen österreichweit verstärkt worden. Gemeindemitglieder wurden weiterhin dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben.

Nicht nur in Wien, auch in anderen Städten wie etwa Graz wurden die Einrichtungen der IKG zumindest für Dienstag geschlossen, hieß es weiter. Auch das psychosoziale Zentrum der IKG ist derzeit verstärkt im Einsatz. Dabei gehe es vor allem darum, Kindern näher zu bringen zu erklären, was sich Montagabend ereignet hat.

>> Synagogen in ganz Österreich vorsichtshalber geschlossen

>> Kirchen rufen zum Gebet auf, IGGÖ bietet Kooperation bei Aufklärung an

8.42 Uhr: Fahnen auf Halbmast

Nach dem Terroranschlag in Wien Montagabend sind die Fahnen am Bundeskanzleramt und der Präsidentschaftskanzlei seit Dienstagfrüh auf Halbmast gesetzt. Auch in allen Ministerien und öffentlichen Gebäuden werden die Flaggen auf Halbmast wehen.

Fahnen auf Halbmast vor der Präsidentschaftskanzlei Foto © APA/HELMUT FOHRINGER

8.37 Uhr: "Übergangstag" an Oberstufe soll verschoben werden

Der aufgrund des Wechsels ins Distance Learning geplante "Übergangstag" an den Oberstufen dürfte an den Wiener Schulen um einen Tag verschoben werden. Dies sei derzeit geplant, hieß es aus dem Bildungsministerium. An diesem Tag hätten Schüler mit Mund-Nasen-Schutz in die Schule kommen sollen, um in einer Klassenvorstands-Stunde Infos über die Gestaltung des Distance Learnings zu bekommen.

>> Mehr dazu!

8.31 Uhr: Sondersitzung des Nationalrats findet nicht statt

Die für 10.00 Uhr anberaumte Sondersitzung des Nationalrats findet nicht statt, wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka heute Nacht mitteilte. In einer Sonderpräsidialkonferenz um 9.30 Uhr werden die Parlamentsfraktionen gemeinsam über das weitere Vorgehen beraten. Die ursprünglich für 17.30 Uhr geplante Sonderpräsidiale zum Thema parlamentarischer Betrieb im Zusammenhang mit der COVID-19-Situation wird auf 13.00 Uhr vorverlegt.

8.24 Uhr: Polizei Steiermark: "Es besteht bei uns derzeit keine Gefahr!"

Die steirische Polizei dementiert Gerüchte in sozialen Netzwerken um einen Anschlag in Graz. Man sei aus Vorsicht verstärkt im öffentlichen Raum präsent, es besteht aber keine konkrete Gefahr für das Bundesland.

>> Mehr dazu!

8.13 Uhr: "Maximal vier Täter"

Ob der identifizierte IS-Sympathisant Komplizen hatte, ist weiter unklar. Wie der Sprecher des Innenministeriums, Harald Sörös, mitteilte, gehen die Behörden von maximal vier Tätern aus. Die Ermittlungen laufen "auf Hochtouren", hieß es.

8 Uhr: Merkel: "Islamistischer Terror gemeinsamer Feind"

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich über den Anschlag in Wien erschüttert gezeigt. "Ich bin in diesen schrecklichen Stunden, in denen Wien Ziel terroristischer Gewalt geworden ist, in Gedanken bei den Menschen dort und den Sicherheitskräften, die der Gefahr entgegentreten", erklärt Merkel am Dienstag auf Twitter.

"Wir Deutschen stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde", schrieb sie weiter. "Der islamistische Terror ist unser gemeinsamer Feind. Der Kampf gegen diese Mörder und ihre Anstifter ist unser gemeinsamer Kampf."

>>Bestürzung in Europa

7.55 Uhr: Islamische Glaubensgemeinschaft "tief betroffen"

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) hat sich nach dem Terroranschlag in Wien "tief betroffen und fassungslos" gezeigt. "Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Betroffenen, ihren Familien und den Einsatzkräften. Mögen Sie den Einsatz wohlbehalten überstehen", hieß es am Dienstag in einem Statement auf Facebook.

7.52 Uhr: 20.000 Videos wurden an die Polizei geschickt

Mehr als 20.000 Videos wurden an die Polizei zur Sichtung ermittelt, 20 Prozent davon sind bereits gesichtet und ausgewertet. Zuvor hatte die Polizei die Bevölkerung dazu aufgerufen, Hinweise bei einer eigens eingerichteten Plattform hochzuladen. Hier geht es zum Upload!

>> Mehr dazu!

7.44 Uhr: Weiteres Todesopfer bestätigt

Nach dem Anschlag in Wien ist ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bestätigte, ist eine Frau im Alter zwischen 40 und 50 Jahren in der Klinik Ottakring - dem ehemaligen Wilhelminenspital - gestorben.

Damit hat der Anschlag am Montagabend vorerst vier Menschen - zwei Frauen und zwei Männer - das Leben gekostet. Ein bzw. der Täter wurde von der Polizei erschossen. Ob der identifizierte IS-Sympathisant Komplizen hatte, ist weiter unklar. Wie der Sprecher des Innenministeriums, Harald Sörös mitteilte, gehen die Behörden von maximal vier Tätern aus. Die Ermittlungen laufen "auf Hochtouren", hieß es.

7.31 Uhr: Innenstadt wieder mit Öffis erreichbar

Die Wiener Innenstadt ist nach dem Terroranschlag Montagabend wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Wiener Linien sind seit Betriebsbeginn am Dienstag wieder uneingeschränkt unterwegs, gab das Unternehmen bekannt. Alle Stationen - auch jene in der Wiener City - wurden wieder angefahren. Das wurde mit dem Einsatzstab im Innenministerium so vereinbart, so ein Sprecher.

6 Uhr: Zustand des Polizisten kritisch, aber stabil

Der Gesundheitszustand des bei dem terroristischen Anschlag in Wien verletzten Polizist war Dienstagfrüh weiterhin kritisch, aber stabil. Das sagte der Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds, Christoph Mierau. Der Schwerverletzte wurde auf der Intensivstation eines Wiener Krankenhauses behandelt.

6.30 Uhr: Sonderministerrat

Nach dem blutigen Anschlag in der Wiener Innenstadt Montagabend beruft Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für Dienstagfrüh um 9 Uhr einen Sonderministerrat per Videokonferenz ein.

6 Uhr: Pressekonferenz

Zuvor wurde bereits um 6 Uhr früh von Innenminister Karl Nehammer, dem Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf sowie dem Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl in einer Pressekonferenz Auskunft gegeben.

Pressekonferenz in Wien

Der gestrige Anschlag sei ein Angriff auf die österreichischen demokratischen Werte. Nehammer droht mit Konsequenzen: Der Attentäter sei ein Sympathisant des IS gewesen, mit Sturmgewehr und Sprengstoffattrappe. Man führe Sondierungen im Umfeld des Täters durch. Nähere Auskunft zum Täter wolle man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht geben. Bei den Anschlägen wurden zwei Männer und eine Frau getötet. Ein Täter wurde erschossen. Ein Polizist wurde angeschossen. Er war Dienstagfrüh außer Lebensgefahr, er ist laut Behörden 28 Jahre alt und in einer Polizeiinspektion in der Wiener Innenstadt stationiert. Er war dem Terroristen im Bereich der Seitenstettengasse Richtung Schwedenplatz begegnet.

Der Innenminister appelliert an die Menschen in Wien: "Wenn möglich, bleiben Sie daheim. Meiden sie die Innenstadt, es herrscht heute keine Schulpflicht." Man gehe davon aus, dass es mehrere Täter gibt. Weiters bedankte er sich bei allen Beamten. "Terror und Gewalt haben in unserer Gesellschaft keinen Platz.", so Nehammer.

In Wien seien etwa 1.000 Beamte im Einsatz, inklusive Spezialeinheiten, Kriminalpolizei und Verfassungsschutz. Aktuell laufen intensive Ermittlungen im Umfeld des Täters. Es laufen gezielte Maßnahmen bzw. sind in Vorbereitung. Es gab eine Hausdurchsuchung in der Wohnung des Täters. Die Wohnung wurde dazu aufgesprengt. Der Täter um 20.09 Uhr "neutralisiert". Insgesamt hätten sieben Beamte von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen müssen, erklärt Polizeipräsident Gerhard Pürstl.

5.30 Uhr: Rede an die Bevölkerung

Im Anschluss an den Sonderministerrat wird sich Kurz mit einer Rede an die Bevölkerung wenden. Zu Mittag lädt der Bundeskanzler gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und die Klubobleute der Parlamentsparteien ins Bundeskanzleramt ein. Dort wird der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, einen Überblick über die aktuelle Lage geben. Nach dem Gespräch erfolgt eine gemeinsame Kranzniederlegung am Tatort, um der Opfer des Anschlags zu gedenken.

Innenminister Karl Nehammer hat in einer Pressekonferenz in der Nacht auf Dienstag kundgetan, dass zumindest ein Täter des Anschlags in der Wiener Innenstadt noch auf der Flucht ist. An die Wiener appellierte er, zu Hause zu bleiben und die Innenstadt zu meiden. Gegen wen sich der Terroranschlag gerichtet hat, kann die Polizei noch nicht sagen. Bundeskanzler Sebastian Kurz spricht von einem "widerwärtigen Terroranschlag"

Kinder sind am Dienstag in Wien für die Schule entschuldigt. Wenn Eltern die Kinder nicht betreuen können, können sie sie in die Bildungseinrichtung bringen.

Der erschossene Täter dürfte laut Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) keinen Sprengstoffgürtel, sondern eine Attrappe getragen haben. Dies wird noch untersucht. Er war mit einer Langwaffe, aber auch mit einer Pistole und einer Machete ausgestattet - war also "sehr umfassend vorbereitet", wie Ludwig erklärte. Die Polizei überprüft derzeit noch die Identität des Attentäters.

Dennoch kursierten mehrere Videos, die bewaffnete Männer in der Innenstadtstadt zeigen, die wild um sich schießen. Auf einem Video sieht man sogar, wie ein Getroffener - möglicherweise ein Polizist - auf dem Schwedenplatz zu Boden fällt. Ein Mann mit einer Kalaschnikow-ähnlichen Waffe läuft durch eine gepflasterte Gasse und schießt.

5 Uhr: Tat auf Instagram angekündigt?

Über die Herkunft und das Motiv der Täter wurde offiziell noch nichts bekannt gegeben, ausländische Medien berichten, dass es sich um IS-Anhänger handle. Die deutsche "Bild"-Zeitung berichtete - mit einem verpixelten Foto -, dass der wahrscheinliche Haupttäter ein IS-Anhänger sei. Er habe die Tat am Montag auf Instagram angekündigt. Das könne man vorerst nicht bestätigen, man sei aber "dran" und könne hoffentlich bei der für 6 Uhr früh angekündigten Pressekonferenz Auskunft geben, sagte Innenministeriums-Sprecher Harald Sörös der APA.

Der Großeinsatz der Exekutive lief in der Nacht weiter. So waren 150 Cobra- sowie 100 Wega-Beamte im Einsatz, dazu kamen mehrere 100 Streifenpolizisten sowie Kräfte in zivil. Die Gefahrenabwehr werde mit aller Kraft sichergestellt, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf. Auch werden in Absprache mit den Partnerländern verstärkt Kontrollen an den österreichischen Grenzen vorgenommen. Weitere Schäden müssen hintangehalten werden, sagte Gerhard Pürstl, Landespolizeipräsident in Wien.

Terroranschlag in Wien

Auch das Bundesheer wurde aktiviert. Soldaten übernahmen den gesamten Objektschutz in der Bundeshauptstadt, um die Polizei zu entlasten und Teile des Jagdkommandos wurden zur Unterstützung der Terrorismusbekämpfung bereitgestellt.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bestätigte im ORF, dass es sich bei der Attacke "definitiv um einen Terroranschlag" gehandelt habe. Dieser sei "sehr professionell" vorbereitet worden. Die Täter seien auch sehr gut mit Waffen ausgerüstet gewesen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach vom "schwersten Tag für Österreich seit sehr vielen Jahren".

Die Polizei appellierte wegen der anhaltenden Gefahrenlage an die Bevölkerung: "Wenn Sie zuhause sind, bleiben Sie zuhause!" Wer unterwegs ist, solle sichere Räume nicht verlassen bzw. versuchen, einen sicheren Raum aufzusuchen, wurde dringend geraten. Die Wiener City war großräumig abgesperrt, öffentliche Verkehrsmittel hielten nicht in der Innenstadt.