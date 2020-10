Arbeiter aus Deutschland könnte an Rauchgasen erstickt sein - zuvor hatte es in seiner Wohnung gebrannt.

© (c) APA/HERBERT NEUBAUER

Ein 38-jähriger Mann ist am Mittwoch in Linz tot in seiner Wohnung, in der es zuvor gebrannt hatte, gefunden worden. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Krone" (Donnerstag-Ausgabe). Möglich sei, dass der Arbeiter aus Deutschland an Rauchgasen erstickt sei. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Fremdverschulden wird eher nicht vermutet.