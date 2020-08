Messerattacke in Wien-Penzing: Beide Personen schweben in Lebensgefahr.

© (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Am Montagnachmittag kam es in Wien-Penzing zu einem Polizeieinsatz wegen Hilfeschreie aus einer Wohnung. Ohrenzeugen versorgten vor der Wohnung eine schwer verletzte Frau (vermutlich 43), sie wies mehrere Messerstiche am Körper auf. Das berichtet die Wiener Polizei am Dienstag.

In der Wohnung selbst befand sich ein Mann, ein afghanischer Staatsbürger, vermutlich 47 Jahre alt. Die Daten müssen erst überprüft werden. Er hatte laut Zeugenaussagen ein Messer aus dem Wohnungsfenster geworfen hatte.

Es bestand der dringende Verdacht, dass der Mann die Frau mit zwei Messern attackiert und mit mehreren Stichen schwer verletzt hatte.

Als Beamte der WEGA die Wohnung betraten, um die gerichtliche Festnahmeanordnung gegen den 47-jährigen Tatverdächtigen durchzusetzen, stürzte sich dieser aus einem Fenster in die Tiefe.

Er erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen, beide Personen befinden sich aktuell mit lebensgefährlichen Verletzungen in ärztlicher Versorgung. Das LKA ermittelt wegen versuchten Mordes.

