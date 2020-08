Kleine Zeitung +

In ganz Österreich Um 15 Uhr läuteten die Kirchenglocken gegen den Hunger

Am Freitag um 15 Uhr läuteten in ganz Österreich und Südtirol 3000 Kirchenglocken: Damit sollte unser Blick auf den durch Corona noch dramatischer gewordenen Hunger in Afrika gelenkt werden. Hierzulande wuchs laut Caritas finanzielle Not.