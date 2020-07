Facebook

Sujetbild © dpa

Ein Dobermann, der Sonntagnachmittag in Lochen am See im Bezirk Braunau auf die Straße lief, hat einen Verkehrsunfall verursacht. Ein 49-jähriger Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern und kam in Folge rechts mit seinem Bike von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Wiese. Der Mann wurde verletzt. Der Hund überlebte den Zusammenprall laut Polizei nicht.

Der Motorradfahrer fuhr auf der Niedertrumer Gemeindestraße Richtung Munderfing. Etwa 150 Meter nach der Kreuzung mit der L 1044 sprang der Hund plötzlich von der linken Seite auf die Fahrbahn. Sein Besitzer war gerade dabei einen Weidezaun zu reparieren, als der Dobermann in einem unbeobachteten Moment über den Zaun sprang und auf die Straße lief. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Braunau gebracht.