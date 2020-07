Facebook

© (c) APA/JAKOB GRUBER

In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) in Niederösterreich ist am frühen Mittwochnachmittag ein Auto im Schanigarten eines Kaffeehauses gelandet. Der Unfall forderte laut Polizeisprecher Walter Schwarzenecker sechs Verletzte. Vier Männer wurden ins Krankenhaus transportiert, teilte Sonja Kellner vom Roten Kreuz auf APA-Anfrage mit.

Schauplatz des Unfalls war laut Schwarzenecker von der Landespolizeidirektion Niederösterreich der Marktplatz in Perchtoldsdorf. Eine betagte Lenkerin, Jahrgang 1938, war demnach aus unbekannter Ursache mit ihrem Auto über den Randstein geraten und in dem Schanigarten gelandet. Bei keinem der Opfer bestehe Lebensgefahr, sagte der Polizeisprecher.

Zwei Personen seien in dem Schanigarten schwerer verletzt worden. Seitens des Roten Kreuzes war u.a. von Frakturen die Rede. Vier weitere Menschen seien mit leichteren Verletzungen davongekommen. Ein Opfer dürfte eingeklemmt gewesen sein und sei befreit worden, sagte Schwarzenecker. Die Pkw-Lenkerin selbst blieb dem Sprecher zufolge unverletzt. Die polizeilichen Erhebungen dauerten am Nachmittag an.

Das Rote Kreuz war laut Sprecherin Sonja Kellner mit dem Bezirkseinsatzleiter, einem Notarzt- und fünf Rettungswagen an der Unfallstelle. Zwei zunächst angeforderte Notarzthubschrauber seien wieder storniert worden.