Der "Umzug der Maroden" im Juli 1998 © Niki Witoszynskyj

"Ohne uns wird’s still" geistert schon seit Wochen als Parole durch die Kulturszene. Am Mittwoch folgt mit dem "Schweigemarsch" in Wien ihre nächste Episode. Die Pandemie halte ein Brennglas auf die Gesellschaft, so die Organisatoren, die Kulturbranche habe schon davor gebrannt: "Jetzt wird sie abgefackelt", sagt Kulturarbeiter Willi Hejda. Filmemacher Erwin Leder ergänzt: "Persönliche Existenzen, die schon immer bedroht waren, werden massivst bedroht." Viele Soforthilfen seien nicht eingetroffen, der Schweigemarsch sei Notwehr.