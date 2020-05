Facebook

Symbolbild © Juergen Fuchs

Ein 84 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Wien-Favoriten schwer verletzt worden. Der Mann hatte die Kontrolle über sein Fahrrad verloren, war mit dem Vorderreifen gegen eine Verkehrsinsel geprallt und gestürzt. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu und befand sich in Lebensgefahr, berichtete die Polizei am Samstag.

Der Unfall passierte gegen 14.45 Uhr in der Bitterlichstraße. Der Pensionist war Richtung Gadnergasse unterwegs, als er stürzte. Er wurde von Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.