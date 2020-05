Facebook

© (c) JenkoAtaman

In endlosen Videocalls, die zu unserem neuen Alltag geworden scheinen, betrauern meine Freunde in beängstigender Gleichförmigkeit den Ausfall des heurigen Osterfestes. Sie betrauern den Mangel an gesegnetem Selchfleisch, Osternestsuche aber vor allem: das Zusammensein mit der Familie. Bei diesen Gesprächen werde ich meist still und fühle mich auf merkwürdige Art dazu gedrängt ihnen beizupflichten. Die Wahrheit ist: Ich bin erleichtert, dass Ostern dieses Jahr ausfällt. Das will ich aber nicht sagen. “Aber bei uns war Ostern und Weihnachten immer toll”, höre ich sie sagen. Schön für euch.