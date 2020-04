Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Trueffelpix - Fotolia

Ein alkoholisierter Geisterfahrer hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einen Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) bei Guntramsdorf (Bezirk Mödling) verursacht. Der 36-jährige Österreicher hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich 1,54 Promille. Den Mann erwarten nun Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und die Bezirkshauptmannschaft Mödling.

Laut Polizei war der 36-Jährige in Traiskirchen (Bezirk Baden) falsch aufgefahren und auf der Richtungsfahrbahn Graz nach Wien unterwegs. Seinen Angaben zufolge hatte er das zwar bemerkt, sein Auto jedoch bis zur nächsten Ausfahrt lenken wollen. Bei Guntramsdorf prallte der Wagen des alkoholisierten Lenkers schließlich seitlich gegen den Pkw einer entgegenkommenden 34-jährigen Wienerin, touchierte in der Folge die Betonleitwand und kam quer über den zweiten Fahrstreifen zum Stillstand.

Der Mann und die Frau blieben laut Polizei unverletzt. An ihren Autos entstand Totalschaden