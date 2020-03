Für Anna gab es nur einen Weg: Sie wollte sich besser ausbilden lassen

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Besonders schwer war die Zeit für sie, weil sie viel vom Aufwachsen ihrer Kinder verpasste. “Das hat mich psychisch fertiggemacht”, erzählt sie. Dass die Kinder sie in Österreich besuchen könnten, war für ihre Auftraggeber unvorstellbar. Das änderte sich erst mit ihrer letzten Auftraggeberin, die einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass Anna es geschafft hat die 24-Stundenpflege hinter sich zu lassen. Ihre älteste Tochter, Simona, hatte zu der Zeit, es muss etwa 2012 gewesen sein, bereits ihren Bachelorabschluss in der Tasche, als Anna ihre letzte Stelle in der 24-Stundenpflege antrat. “Es war eine sehr nette Frau, der mit 23 eine schwere Krankheit diagnostiziert wurde,” erzählt Anna.