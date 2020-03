Facebook

Dramatischer Unfall in der Nacht zum Sonntag in Niederösterreich: Auf der B1 zwischen Kemmelbach und Neumarkt kam ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw kam in Folge mit dem Dach voraus an mehreren Bäumen zu liegen.

Der Lenker dürfte gleich mehrere Schutzengen an Board gehabt haben. Im Wagen mitgeführte Holzlatten durchbohrten die Windschutzscheibe und ragten in den vorderen Teil der Fahrgastzelle, bzw. wurden teilweise ins Freie geschleudert. Der Lenker blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Lediglich zur Kontrolle wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Nach der polizeilichen Freigabe wurde der Unfallwagen von den eingesetzten Feuerwehren geborgen.