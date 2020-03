Facebook

© (c) Dan Race - stock.adobe.com

In der Gemeinde Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau) sind Mittwochvormittag wegen drei Masern-Erkrankungen der Kindergarten komplett und die Volksschule zum Teil gesperrt worden. Die Schließung erfolgte auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Braunau, erklärte Bürgermeister Josef Leimer (ÖVP) gegenüber ORF Radio Oberösterreich.

Zunächst war im Kindergarten eine hoch ansteckende Infektionserkrankung gemeldet worden, worauf am Mittwochvormittag alle Kinder abgeholt werden mussten, bestätigte das Land Oberösterreich. Nachdem bekannt wurde, dass auch in der Volksschule zwei "akute Masern-Fälle" vorliegen, kam es dort zu einer Teilschließung, meinte der Bürgermeister weiter. 40 bis 50 Kinder, die keinen Impfnachweis vorlegen konnten, mussten nach Hause. Sie dürfen laut Anordnung bis zu 18 Tage nicht in die Schule.

Erst vor kurzem wurden im Innviertel zwei Fälle der Kinderkrankheit bekannt. Ein achtjähriger Bub aus dem Bezirk Braunau war der erste Erkrankte. Er dürfte in der Ordination des behandelnden Arztes eine Frau aus dem Bezirk Ried angesteckt haben.