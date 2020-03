Facebook

Ein 27-jähriger Mann hat am Sonntagvormittag in Wien-Simmering versucht, dem Antritt einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe zu entkommen. Als er vor seiner Wohnung Polizeibeamte bemerkte, die mit einer Vorführungsanordnung zum Strafantritt gekommen waren, wagte er einen Sprung aus einem seiner Wohnungsfenster im zweiten Stock, berichtete die Polizei am Montag.

Nach seinem Sprung landete er auf einem öffentlich begehbaren Bereich im ersten Stock, wo er sich zunächst versteckte. Während die Beamten die Gegend rund um die Wohnung in der Eyzinggasse absuchten, setzte er seine Flucht fort. Nach rund 500 Metern wurde er jedoch gestoppt. Polizisten holten den russischen Staatsbürger ein und nahmen ihn fest.