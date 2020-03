Facebook

Sujetbild © APA/ZOOM.TIROL

Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Baden ist tödlich verunglückt, nachdem er sich am gestrigen Samstag alleine auf eine Skitour auf den Großen Göller im Bezirk Lilienfeld begeben hatte. Nach Angaben der Polizei dürfte der Mann ein Schneebrett losgetreten haben, dass ihn etwa 400 Meter mitriss und verschüttete.

Demnach startete der Niederösterreich seine Tour am Samstagvormittag in St. Aegyd am Neuwalde. Als der 27-Jährige nicht heimkehrte, verständigten Angehörige am Sonntagvormittag die Rettungskräfte. Die Bergrettung lokalisierte das Unglücksopfer, das tödliche Verletzungen erlitten hatte, am späteren Vormittag und barg den Leichnam aus der Lawine.