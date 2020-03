Tirol 40 hochwertige Fahrräder aus Geschäft gestohlen

Facebook

Aus einem Fahrradgeschäft in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) sind in der Nacht auf Mittwoch insgesamt 40 hochwertige Mountainbikes und Rennräder verschiedenster Marken sowie ein geringer Bargeldbetrag gestohlen worden. Durch die Tat entstand laut Polizei ein Schaden im unteren sechsstelligen Eurobereich.

Der Diebstahl hatte sich zwischen 3.30 Uhr und 3.45 Uhr ereignet, teilte die Exekutive mit. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei bat Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Angaben zu dem Diebstahl machen können, sich bei der Polizeiinspektion St. Johann in Tirol zu melden.