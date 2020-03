Wien-Favoriten 28-Jähriger bei seiner Haustür niedergeschlagen

Facebook

Ein 28-Jähriger ist Mitte Februar in der Quellenstraße in Wien-Favoriten vor seiner Haustür durch einen Schlag auf den Hinterkopf außer Gefecht gesetzt und ausgeraubt worden. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer kam das Opfer am 15. Februar um 2.30 Uhr von einer Lokaltour nach Hause und suchte seinen Hausschlüssel, als es angegriffen wurde.

Der Täter nahm die Geldbörse des 28-Jährigen an sich und flüchtete. Mit der Bankomatkarte des Überfallenen kaufte der Räuber danach Zigaretten bei einem Automaten und wurde dabei von einer Überwachungskamera abgelichtet. Nicht zuletzt deshalb veröffentlichte die Polizei am Mittwoch Fotos des Unbekannten und bat um Hinweise, auch anonym, an die Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes unter 01-31310-57800 DW (Journaldienst).