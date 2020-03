Facebook

Sujetbild ©

Eine 50-jährige Autofahrerin ist am Montagabend auf der B182 in Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) tödlich verunglückt. Nach Angaben der Tiroler Polizei war die Frau mit ihrem Wagen auf die linke Fahrbahn geraten und mit hoher Wucht gegen einen Betonpfeiler geprallt. Die Lenkerin erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Straße musste vorübergehend komplett gesperrt werden. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.