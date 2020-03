Facebook

Sujetbild © Markus Traussnig

Die Vorarlberger Polizei hat am vergangenen Dienstag einen desolaten slowenischen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen, der nicht deklariertes Gefahrgut transportierte. Auf der Ladefläche entdeckten die Beamten hinter Gartenmöbeln versteckt Fässer, die 4,2 Tonnen einer sehr giftigen und ätzenden Substanz enthielten. Noch dazu war das Gefahrengut nicht gesichert, informierte die Polizei.

Der Lkw war einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen worden. Laut Frachtpapieren sollte der Sattelzug lediglich Gartenmöbel von Belgien nach Italien transportieren, doch den Polizisten bot sich bei der Überprüfung ein ganz anderes Bild. Bei einer genaueren Inspektion der Ladefläche stießen sie auf das Gefahrengut.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs offenbarten sich darüber hinaus mehrere schwere technische Mängel der Kategorie "Gefahr in Verzug", etwa an den Bremsen des Zugfahrzeugs wie auch des Anhängers. Es wurden die Kennzeichentafeln abgenommen und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 9.650 Euro eingehoben. Nachdem die Mängel behoben und das Gefahrengut umgeladen war, durfte der Lenker seine Fahrt mit den Gartenmöbeln am Freitag fortsetzen. Gegen den Chauffeur der gefährlichen Güter sowie weitere Personen wie etwa den Absender der Fracht wird Anzeige erstattet.