Ganze Ortschaften in Quarantäne oder strenge Hygienevorschriften – Maßnahmen, die Österreich noch nicht ergriffen wurde © APA/AFP/Robert Atanasovski

Abgeriegelte Ortschaften, abgesagte Großveranstaltungen – Szenarien die in Österreich noch unwirklich erscheinen. Warum aber haben Länder wie Italien, Frankreich oder die Schweiz so reagiert? „Grundsätzlich muss man diese Frage den anderen Ländern stellen“, sagt Detlef Polay, Sprecher des Einsatzstabes des Innenministeriums. In Österreich werde man etwaige restriktivere Maßnahmen jedenfalls „individuell prüfen und verhältnismäßig entscheiden“.