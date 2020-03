Facebook

Ein betrunkener 16-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag Polizisten bei einem Einsatz in Wien-Landstraße ordentlich auf die Probe gestellt. Der Bursche ging bei der Amtshandlung als völlig Unbeteiligter mehrmals provokant zwischen den Beamten durch und pöbelte sie an. Weil er sie mit dem Umbringen bedrohte, wurde er angezeigt, berichtete die Polizei am Sonntag.

Eigentlich war die Amtshandlung am Bahnhof Wien-Mitte wieder erledigt, als sich der 16-Jährige erneut den Polizisten in den Weg stellte. Er wurde auf eine Polizeiinspektion gebracht. Dort gab der Jugendliche zu, betrunken zu sein. Er entschuldigte sich für sein Verhalten. Der Bursche wurde wegen gefährlicher Drohung auf freiem Fuß angezeigt.