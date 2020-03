Vorarlberg 86-jähriger Pkw-Lenker bei Unfall schwer verletzt

Facebook

Bei einer Kollision zweier Pkw in Nenzing (Bez. Bludenz) ist am Sonntagvormittag ein 86-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Senior wollte im Ortsteil Mittelberg seinen 46-jährigen Vordermann überholen, der seinerseits nach links in eine Hauseinfahrt abbog. Durch den Zusammenprall wurde das Fahrzeug des 86-Jährigen frontal gegen eine Gartenmauer geschleudert, informierte die Polizei.

Der Schwerverletzte wurde von Notarzt und Rettung erstversorgt, der 46-Jährige blieb unverletzt. Am Pkw des Seniors entstand vermutlich Totalschaden.