In Österreich seien die Infektionsfälle laut Behörden noch so gering, dass alle Kontaktpersonen erreicht werden könnten.

Leiter der Abteilung IX/A/7 des Gesundheitsministeriums, Bernhard Benka (linkd) und Gruppenleiter II/A des BMI, Reinhard Schnakl bei der Pressekonferenz am Sonntag © (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET)

Nachdem am Sonntag vier weitere Covid-19-Erkrankungsfälle in Wien bekannt geworden sind, sei eine Abklärung der Kontaktpersonen ganz besonders wichtig, betonte der zuständige Abteilungsleiter für übertragbare Erkrankungen im Gesundheitsministerium, Bernhard Benka. In Österreich seien die Infektionsfälle noch so gering, dass alle Kontaktpersonen erreicht werden könnten.

Infizierte fuhr mit Westbahn

Das gilt etwa für eine 36-jährige Wienerin, die - wie am Samstag bekannt wurde - in Salzburg positiv getestet wurde. Die Frau war mit der Westbahn zu ihrem Lebensgefährten nach Fusch an der Großglocknerstraße (Pinzgau) gereist. Die Westbahn wurde informiert, um Maßnahmen ergreifen zu können, sagte Benka.

Reinhard Schnakl, der am Sonntag den stellvertretenden Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, Franz Lang, vertrat, betonte die gute Vernetzung aller Verantwortlichen auf lokaler und internationaler Ebene. So könne man stets einen "aktuellen Überblick über die Lage" haben. "Wir schließen uns auf direktem Wege oder per Videokonferenz mit den Bundesländern zusammen."

Darum wurde auch Detlef Polay, Kommandant der Cobra Wien, mit sofortiger Wirkung zum Sprecher des Einsatzstabes des Innenministeriums ernannt. "Wichtig ist, dass die Medien einen Sprecher des Stabes in dieser Lage zur Verfügung haben", sagte Polay gegenüber der APA.

"Task Force Corona"

Der Einsatzstab des Innenministeriums hat gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium eine breit gefächerte Informationskampagne entwickelt, in der einerseits dargestellt werden soll, wie man sich eigenverantwortlich schützen kann, und andererseits, wohin man sich bei Bedarf wenden kann. Im Gesundheitsministerium wurde eine "Task Force Corona" mit zwei externen Sonderberatern - dem Bundesrettungskommandanten des Roten Kreuzes, Gerry Foitik und dem Rektor der MedUni Wien, Markus Müller - sowie weiteren acht Expertinnen und Experten eingerichtet.

Unterdessen wurde auch die Informations-Hotline 0800 555 621 personell aufgestockt. Darüber hinaus wurde das Call Center im Innenministerium hochgefahren, um die AGES tatkräftig zu unterstützen. Wer Corona-Symptome aufweist oder befürchtet erkrankt zu sein, soll zu Hause bleiben und unter der Telefonnummer 1450 den Rat von Experten einholen.