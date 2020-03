Innsbruck 40-Jähriger begrapschte Passantinnen

Nach Angaben von Zeugen soll er in der Maria-Theresien-Straße Passantinnen begrapscht und obszön angesprochen haben. Der Mann wurde festgenommen.

Ein 40-jähriger Mann hat in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck offenbar mehrere Frauen sexuell belästigt. Nach Angaben von Zeugen soll er in der Maria-Theresien-Straße Passantinnen begrapscht und obszön angesprochen haben. Der Mann wurde festgenommen, informierte die Polizei.

Zu den Übergriffen des 40-Jährigen ist es zwischen 22.30 Uhr und 0.30 Uhr gekommen. Die Innsbrucker Polizei konnte bisher lediglich eine der belästigten Frauen ausforschen. Weitere Opfer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Innsbruck-Saggen (Tel. 059133-7589) zu melden.