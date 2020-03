Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Lombardei beklagt zunehmende Zahl akuter Patienten © AP

In Österreich gab der Einsatzstab bei einer Pressekonferenz am Sonntagvormittag bekannt, dass es vier neue Infektionsfälle in Wien gibt. Damit sind es insgesamt 14 bekannte Infizierte in ganz Österreich. Acht Covid-19-Erkrankte gibt es demnach in Wien, je zwei in Tirol und Niederösterreich und je einen in Salzburg und in der Steiermark. Österreichweit wurden bis Sonntagvormittag laut Gesundheitsministerium bereits 1.826 Tests durchgeführt.

>>>14 Personen in Österreich positiv getestet

Weltweit steigen Infektionszahlen

Südkorea hat im Kampf gegen eine Coronavirus-Epidemie die höchste Krisenalarm-Stufe ausgerufen. Am Sonntag wurden dort 376 Neuinfektionen registriert. Insgesamt gibt es in dem Land mehr als 3.500 Infizierte.





hat im Kampf gegen eine Coronavirus-Epidemie die höchste Krisenalarm-Stufe ausgerufen. Am Sonntag wurden dort 376 Neuinfektionen registriert. Insgesamt gibt es in dem Land mehr als 3.500 Infizierte. China vermeldete am Sonntag 573 neue Infektionsfälle, damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten auf fast 80.000. Allerdings ist die Zahl der Neuinfektionen seit einigen Tagen relativ gering, sie liegt deutlich unter den Zahlen von Jänner bis Mitte Februar.





vermeldete am Sonntag 573 neue Infektionsfälle, damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten auf fast 80.000. Allerdings ist die Zahl der Neuinfektionen seit einigen Tagen relativ gering, sie liegt deutlich unter den Zahlen von Jänner bis Mitte Februar. In Italien gab es bisher bei 1.128 Infektionen 29 Todesfälle und liegt damit weltweit an dritter Stelle der Länder mit den meisten Erkrankten. Erstmals sind auch Coronavirus-Infektionsfälle aus der Kärntner Nachbarregion Friaul Julisch Venetien gemeldet worden. Fünf Personen wurden nach Angaben der regionalen Gesundheitsbehörden positiv getestet. Drei Fälle gab es in Udine, einen in Triest und einen in Görz.





gab es bisher bei 1.128 Infektionen 29 Todesfälle und liegt damit weltweit an dritter Stelle der Länder mit den meisten Erkrankten. Erstmals sind auch Coronavirus-Infektionsfälle aus der Kärntner Nachbarregion Friaul Julisch Venetien gemeldet worden. Fünf Personen wurden nach Angaben der regionalen Gesundheitsbehörden positiv getestet. Drei Fälle gab es in Udine, einen in Triest und einen in Görz. In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bis Sonntagvormittag 117 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden.

sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bis Sonntagvormittag 117 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der Covid-19-Fälle im Iran steigt unaufhaltsam. Die Zahl der Todesfälle ist innerhalb von 24 Stunden von 43 auf 54 gestiegen. Im gleichen Zeitraum nahm die Zahl der nachgewiesenen Infektionen um 385 zu.

Weltweit gibt es laut RKI aktuell 85.207 Fälle.

Links zum Thema Kommentar: Angst fressen Seele und Wirtschaft auf

Hier geht es zum Live-Blog mit den aktuellsten Entwicklungen: