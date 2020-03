In Wien gibt es vier neue Infektionsfälle, wie der Einsatzstab am Sonntag berichtete. Auch im Rest der Welt breitet sich das Virus weiter aus. Der Fokus liegt derzeit auf China, Südkorea und Italien.

In Verdachtsfällen kommen Ärzte nach Hause © APA/Ärztekammer Wien/Bernhard Noll

In Österreich gab der Einsatzstab bei einer Pressekonferenz am Sonntagvormittag bekannt, dass es vier neue Infektionsfälle in Wien gibt. Damit sind es insgesamt 14 bekannte Infizierte in ganz Österreich. Acht Covid-19-Erkrankte gibt es demnach in Wien, je zwei in Tirol und Niederösterreich und je einen in Salzburg und in der Steiermark.

Bei den vier neuen Infektionen in der Bundeshauptstadt handelt es sich um ein deutsches Touristenpaar, eine Wienerin, die vor kurzem von einer Reise nach Mailand zurückgekehrt ist, und einen Wiener. Das teilte der Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ), Norbert Schnurrer, mit. Die Betroffenen würden allesamt eine "leichte Symptomatik" zeigen, sagte Schnurrer der APA.

>>>Abklärung der Kontakte der Neuinfizierten angelaufen

Die Touristen hatten vor ihrer Reise nach Wien an einer Karnevalsveranstaltung in ihrer Heimat teilgenommen und dürften sich dort infiziert haben. Laut Schnurrer hatten die Deutschen dort Kontakt zu einer Person, bei der eine Infektion bereits seit längerem feststeht. Als sich bei ihnen erste Krankheitssymptome zeigten, ließen sie sich in der Bundeshauptstadt testen. Den Betroffenen gehe es gut: "Das Ganze wird sicher keinen schweren Verlauf nehmen." Die beiden Deutschen wurden zunächst im Kaiser-Fanz-Josef-Spital behandelt und befinden sich inzwischen wieder in einem Hotel - abgeschottet, um andere Gäste bzw. Angestellte nicht zu gefährden.

Auch den zwei infizierten Einheimischen gehe es gut, versicherte Schnurrer. Der Mann und die Frau - die Betroffenen kennen sich nicht, sie hatten sich unabhängig voneinander an den Ärztefunkdienst gewandt - halten sich aktuell an ihren Adressen auf. Sie wurden vom Ärztefunkdienst betreut, eine Verlegung in ein Spital sei bisher nicht nötig gewesen, berichtete Schnurrer.

Österreichweit wurden bis Sonntagvormittag laut Gesundheitsministerium bereits 1.826 Tests durchgeführt.

Weltweit steigen Infektionszahlen

Südkorea hat im Kampf gegen eine Coronavirus-Epidemie die höchste Krisenalarm-Stufe ausgerufen. Am Sonntag wurden dort 376 Neuinfektionen registriert. Insgesamt gibt es in dem Land mehr als 3.500 Infizierte.





hat im Kampf gegen eine Coronavirus-Epidemie die höchste Krisenalarm-Stufe ausgerufen. Am Sonntag wurden dort 376 Neuinfektionen registriert. Insgesamt gibt es in dem Land mehr als 3.500 Infizierte. China vermeldete am Sonntag 573 neue Infektionsfälle, damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten auf fast 80.000. Allerdings ist die Zahl der Neuinfektionen seit einigen Tagen relativ gering, sie liegt deutlich unter den Zahlen von Jänner bis Mitte Februar.





vermeldete am Sonntag 573 neue Infektionsfälle, damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten auf fast 80.000. Allerdings ist die Zahl der Neuinfektionen seit einigen Tagen relativ gering, sie liegt deutlich unter den Zahlen von Jänner bis Mitte Februar. In Italien gab es bisher bei 1.128 Infektionen 29 Todesfälle und liegt damit weltweit an dritter Stelle der Länder mit den meisten Erkrankten. Erstmals sind auch Coronavirus-Infektionsfälle aus der Kärntner Nachbarregion Friaul Julisch Venetien gemeldet worden. Fünf Personen wurden nach Angaben der regionalen Gesundheitsbehörden positiv getestet. Drei Fälle gab es in Udine, einen in Triest und einen in Görz.

