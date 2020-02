Keiner will Opfer mit Waffe bedroht haben. Bei Pkw-Kontrolle in Bayern wurden die beiden Türken geschnappt.

Zwei Männer, die eine 71-Jährige in ihrem Haus überfallen haben sollen, haben sich im Prozess am Mittwoch im Landesgericht Ried gegenseitig die Hauptschuld zugeschoben. Sowohl der 30-jährige Erstangeklagte als auch der 25-jährige Zweitangeklagte bezichtigten den jeweils anderen, die Frau mit einer Waffe bedroht zu haben. Eine Gegenüberstellung sollte am späten Nachmittag stattfinden.

Grundsätzlich waren die beiden Männer geständig. Sie kamen am 31. Oktober des vorigen Jahres vermummt und bewaffnet in den Garten, wo die mittlerweile 71-Jährige sich aufhielt. Sie habe sich gleich ausgekannt, sagten die Männer aus. Sie sei mit ihnen ins Haus gegangen und habe gemeint: "Nehmt die 100 Euro und haut wieder ab". "Das hört sich ja an wie bei einer Sternsingeraktion", zweifelte der Richter. Die Frau sagte aus, einer der beiden habe eine Waffe gezogen, repetiert und sie bedroht - das will keiner der beiden gewesen sein. Dieser Mann habe dann das Haus durchsucht, der andere sei bei ihr geblieben, gesprochen hätten die beiden nicht.

Angeklagte kannten das Opfer

Der 30-Jährige - mit acht einschlägigen Vorstrafen - kannte die Familie, er war öfter bei ihr, habe das Auto repariert und wusste, dass hier etwas zu holen sei. Die Frau hatte ihn aber durch die Vermummung nicht erkannt. Wie der jüngere, unbescholtene Angeklagte gab er Schulden und Arbeitslosigkeit als Grund für die Tat an. Als sie ihre Beute - Silberbarren, Schmuck und Bargeld - beisammen hatten, sperrten sie die Frau in die Toilette und flüchteten. Ein Nachbar - der noch aussagen sollte - befreite die laut um Hilfe rufende Seniorin später.

Die beiden Türken flüchteten und hatten bereits einige Silberbarren zu Geld gemacht, als sie der Polizei einige Tage später bei einer Pkw-Kontrolle in Bayern ins Netz gingen. Den deutschen Beamten war bei einer Kontrolle hinter der oberösterreichisch-bayrischen Grenze bei Bad Füssing Marihuana-Geruch in dem Auto aufgefallen. Als sie den Wagen durchsuchten, stießen sie auf Schmuck und Silberbarren - das restliche Diebesgut von der Home Invasion. Seither saßen die Beschuldigten in Untersuchungshaft.