© Feuerwehr Fieberbrunn

In Pfaffenschwendt im Gemeindegebiet von Fieberbrunn in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Pkw mit einem Personenzug kollidiert.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Fieberbrunn mitteilte, war das Auto aus bisher unbekannter Ursache im Bereich des Bahnhofs auf die Gleise geraten. Die Pkw-Insassen konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Der Lokführer leitete sofort eine Vollbremsung ein, trotzdem konnte der Zug nicht mehr rechtzeitig anhalten. Auch die Fahrgäste und der Lokführer blieben bei dem Unfall unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Zur Bergung des Fahrzeugs musste aus St. Johann in Tirol ein Rüstfahrzeug mit Kran geholt werden. Nachdem der Strom abgeschaltet worden war, konnte das Wrack aus dem Schienenbereich gehievt werden. Die Höhe des Schadens am Zug und an der Gleisanlage stand noch nicht fest. Die Bahnstrecke musste rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.