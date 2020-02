Smartphones könnten in der Therme Wien in Oberlaa schon bald verboten sein. Man will die Privatsphäre der Gäste besser schützen.

Sujetbild © (c) WavebreakMediaMicro - stock.adobe.com

Beinahe als Körperteil könnte man das Handy bei vielen sehen. Im Schwimmbad im Sommer ist es sowieso immer mit dabei - und in der Therme natürlich auch. Schließlich muss man seine Freunde via Instagram und Facebook an seinen Freizeitaktivitäten teilhaben lassen. Die Therme Wien will gegen diese Unart nun effektiv vorgehen, wie orf.at berichtet. Derzeit würden bereits Durchsagen gemacht werden, dass das Mitnehmen von Mobiltelefonen in die Beckenanlagen verboten sei.

Außerhalb in den Ruhe- und Liegebereichen sei es grundsätzlich noch nicht verboten. Zu beachten sei allerdings, dass man keine fremden Personen fotografiert oder gar filmt. Etwaigen Spannern soll damit ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Zudem entspannt es sich ohne Handy sowieso besser.

Auch in die Badeordnung soll das Verbot künftig aufgenommen werden. Diese würde in der Therme Wien derzeit überarbeitet, heißt es in dem Bericht.