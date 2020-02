Die beiden 24-Jährigen, die aus der Lombardei stammen, befanden sich vorerst in der Innsbrucker Klinik in Isolation. Eine Frau arbeitet in einem Innsbrucker Hotel, dieses wurde nun abgeriegelt. Verdachtsfälle in Vorarlberg nicht bestätigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das abgeriegelte Hotel in Innsbruck © APA/EXPA/JOHANN GRODER

In Österreich gibt es erstmals zwei bestätigte Coronavirus-Fälle. Zwei Personen wurden in Tirol mit dem Virus infiziert, sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) gegenüber der APA. Eine zweite Testung verlief positiv. Die beiden 24-Jährigen befanden sich vorerst in der Innsbrucker Klinik in Isolation.

Wie am Dienstagnachmittag bekannt geworden ist, dürfte die mit dem Coronavirus infizierte Italienerin in einem Hotel in der Innsbrucker Innenstadt gearbeitet haben. Sie und ihr Partner stammen ursprünglich aus der Lombardei, die Frau lebt aber in Innsbruck und hat hier in dem Hotel gearbeitet. Dieses wurde am Dienstagnachmittag gesperrt. Auch die Wohnung ist versiegelt.

Die entsprechenden Einsätze waren am frühen Dienstagabend im Gange. Diese Maßnahmen geschehen, "um mögliche Kontaktpersonen zu eruieren und alle notwendigen Abklärungen vorzunehmen", hieß es. "Die Sicherheit und die Vorsorge sind nun unser oberstes Gebot. Dazu treffen wir alle nötigen Maßnahmen. Die Behörden sind in enger Abstimmung mit den Gesundheitseinrichtungen sowie der Arbeitsstätte der Frau", erklärte Platter.

Beide Infizierten seien "nicht lebensbedrohlich" erkrankt, sondern leiden an Fieber, hieß es am Dienstag. Die beiden in Innsbruck wohnhaften Personen hatten sich selbst an die Leitstelle gewandt und ihre Symptome geschildert. Das Land gab bisher keine Auskunft darüber, wo sich die Personen angesteckt haben könnten. Weitere diesbezügliche Informationen sollen im Laufe des Dienstags folgen.

LKH gerüstet So bereitet sich Graz vor

Nun gelte es, die Kontaktpersonen der Infizierten zu kontaktieren, erklärte Franz Katzgraber, Leiter der Sanitätsdirektion Tirol. Sie sollen informiert werden, wie sie sich in weiterer Folge verhalten sollen.

Unterdessen werde man in der Innsbrucker Klinik eine eigene Ambulanz für Coronavirus-Verdachtsfälle einrichten, kündigte Platter an. Wo sich diese genau befinden und wie groß sie sein wird, sei noch unklar, sagte Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) bei einer Pressekonferenz im Landhaus. In dieser "Einheit" solle sofort festgestellt werden können, ob eine Erkrankung vorliegen könnte.

Links zum Thema Coronavirus-Verdacht: Wie verhalte ich mich richtig?

Neben der Anlaufstelle in der Klinik wird auf der Homepage des Landes über aktuelle Entwicklungen informiert. Zusätzlich wird eine eigene Hotline für Tirol eingerichtet, an die sich die Bevölkerung mit Fragen wenden kann. Die Bezirkskrankenhäuser stehen zur Abklärung ebenso zur Verfügung wie die niedergelassenen Ärzte, deren Unterstützung man jetzt brauche, wie Platter meinte. In Tirol wurden bisher 14 Personen auf das Coronavirus getestet.

"Kein Grund zur Panik"

Platter versuchte indes zu beruhigen: "Es gibt keinen Grund zur Panik", sagte er einmal mehr. Das Land bereite sich auf alle Eventualitäten vor. "Der Einsatzstab wird täglich in der Früh tagen", sagte er. Eingebunden sind die Blaulichtorganisationen, die Ärzteschaft oder auch Vertreter der Landessanitätsdirektion. Eine Absage erteilte der Landeshauptmann erneut möglichen Grenzkontrollen am Brenner, da diese "nicht zielführend" seien. Am Nachmittag findet eine außerordentliche Sitzung der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino in Bozen statt, die Platter als amtierender Euregio-Präsident einberufen hatte.

In Tirol musste sich zudem das Landeskrankenhaus Zams mit dem Coronavirus beschäftigen. 19 Mitarbeiter stehen derzeit unter "besonderer Beobachtung", da sie einen Betriebsausflug zum Karneval in Venedig unternommen hatten. Doch keiner der Mitarbeiter zeige bisher Symptome, teilte das Krankenhaus mit. Falls sich dies ändern sollte, müssen die Personen zuhause bleiben und auf die Anordnung weiterer Schritte warten, hieß es.

In Vorarlberg zwei Verdachtsfälle

Die Vorarlberger Coronavirus-Verdachtsfälle haben sich nicht bestätigt. Am Dienstagnachmittag gab es nach dem Feststehen der Ergebnisse der zwei eingeschickten Proben Entwarnung, informierte die Landespressestelle. Damit kam es in Vorarlberg bisher zwar zu sieben Verdachtsfällen, das Auftreten des Coronavirus ist im westlichsten Bundesland bisher aber nicht festgestellt worden.

Am Mittwoch wird in Vorarlberg Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) die jüngsten Entwicklungen in Norditalien mit Fachleuten erörtern. Er hat den Krisenstab einberufen, um über mögliche bzw. notwendige Maßnahmen im Land zu beraten. "Es besteht kein Grund zur Beunruhigung, aber wir treten vorsorglich zusammen, um für den Fall des Falles gewappnet zu sein", sagte Wallner.