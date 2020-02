Coronavirus Zwei Personen in Tirol wahrscheinlich infiziert

In einer Pressekonferenz gab der Tiroler Landeshauptmann Platter heute bekannt, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei mit dem Coronavirus Infizierte in Tirol gibt.

Der Tiroler Landeshauptmann Platter © APA/ROLAND SCHLAGER

In Österreich dürften offenbar die beiden ersten bestätigten Coronavirus-Fälle vorliegen. Zwei Personen seien wahrscheinlich infiziert, es müssten aber noch weitere Testungen vorgenommen werden, hieß es am Dienstag in einer Pressekonferenz des Landes. "Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr groß, dass sich diese Verdachtsfälle bestätigen", so Platter in einer Pressekonferenz. Die Betroffenen haben leichtes Fieber. Sie sind derzeit in der Innsbrucker Klinik isoliert.