Alle Entwicklungen Coronavirus: "Weltweiter Albtraum" muss verhindert werden

+++Krisentreffen in Rom+++weltweit mehr Infizierte+++sieben Todesopfer in Italien+++partielle Reisewarnung für Gemeinden in Norditalien+++UN-Chef: "Weltweiter Altraum" muss verhindert werden"+++28 Spitalsmitarbeiter in Salzburg in Quarantäne+++

Desinfektionsarbeiten in Seoul © APA/AFP/YONHAP/-

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten steigt in allen betroffenen Ländern. In China, wo die Krankheit ihren Ausgang genommen hat, gab es 508 neue Infektionen und 71 Todesopfer. Damit liegt die Zahl der Erkrankten bei 77.658, die Zahl der Toten bei 2.663. In Korea gab es 60 neue Infektionen, vor allem bei Mitgliedern einer christlichen Sekte. Aber auch in Europa ist der Virus präsent.

In Spanien wurde der zweite Infizierte gemeldet. In Italien sind inzwischen sieben Todesfälle registriert, bei mehr als 200 Menschen wurden bis Montag Infektionen nachgewiesen, vor allem in der Lombardei. In Südtirol gibt es einen "wahrscheinlichen" Fall. Italien ist binnen kurzer Zeit zum größten Herd des neuartigen Virus in Europa geworden: Die italienischen Behörden ergriffen strikte Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Elf Städte im Norden des Landes wurden abgeriegelt. Auch in Österreich bereitet man sich auf das Coronavirus vor.

Fragen zum Coronavirus Für Fragen zum Coronavirus hat die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) eine Hotline eingerichtet: 0800 555 621

Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus im Liveticker:

10.30 Uhr: Aus Italien zurückgekehrte EU-Parlament-Mitarbeiter in Home-Office

Das EU-Parlament hat Mitarbeiter, die unlängst eine Region mit vielen Coronavirus-Infektionen besucht haben, zur Heimarbeit aufgefordert. Auch wenn keinerlei Verdacht auf eine Ansteckung bestehe, sollten die Mitarbeiter mindestens 14 Tage nach Rückkehr nicht ins Parlament kommen, heißt es in einer E-Mail der Parlamentsverwaltung. Neben China, Singapur und Südkorea werden die norditalienischen Regionen Lombardei, Piemont, Emilia-Romagna und Venetien aufgeführt. Das EU-Parlament empfiehlt Mitarbeitern, die eine der Regionen in den vergangenen 14 Tagen besucht haben, zwei Mal täglich Fieber zu messen.

10.15 Uhr: Tiroler Landeshauptmann gibt Pressekonferenz

Das Land Tirol informiert die Bürger heute um 11.30 in einer Pressekonferenz über die aktuellen Entwicklungen in Tirol. Auch Landesrat Bernhard Tilg (ÖVP) und der Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber werden dabei sein.

10 Uhr: Slowakischer Bus in Oberösterreich gestoppt - Entwarnung

In Allhaming (Bezirk Linz-Land) hat gestern Abend ein Reisebus wegen eines möglichen Corona-Verdachtsfalls einen längeren Stopp einlegen müssen. Nach einer Überprüfung durch die Behörden wurde aber Entwarnung gegeben. Der Bus, der aus Spanien über Italien nach Budapest in Ungarn unterwegs war, durfte weiterfahren.

9.30 Uhr: Neue Fälle in Florenz und Palermo

Die Coronavirus-Epidemie droht sich in Richtung Süditalien auszuweiten. Zwei Infektionsfälle wurden in Florenz und in Palermo gemeldet, berichteten italienische Medien. Auch ein italienischer Arzt auf Urlaub auf Teneriffa wurde positiv getestet. Er befand sich Medienberichten zufolge in der Klinik Quiron im Süden der Kanaren-Insel. In Palermo wurde eine lombardische Touristin als erster Infektionsfall in Süditalien gemeldet. In Florenz wurde ein 60-jähriger Unternehmer mit Betrieben in Asien positiv getestet. Er hatte sich freiwillig den Kontrollen unterzogen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus unweit von Florenz eingeliefert.

9 Uhr: Conte kritisiert Spital: Nicht an Vorschriften gehalten

Der italienische Premier Giuseppe Conte hat einem lombardischen Krankenhaus vorgeworfen, sich nicht an die Vorschriften zur Vorbeugung einer Coronavirus-Epidemie gehalten zu haben. Conte beschuldigte das Spital von Codogno in der Provinz Lodi, in dem sich mehrere Menschen am Coronavirus angesteckt haben sollen. Conte schloss nicht aus, dass die Regierung die Zuständigkeiten in Sachen öffentlicher Gesundheit übernehmen könnte, die derzeit den Regionen zusteht. Der Präsidenten der Region Lombardei, Attilio Fontana, reagierte darauf kritisch. Das italienische Gesundheitssystem ist auf regionaler Basis organisiert. Der Premier plant heute eine Videokonferenz mit den Präsidenten aller 20 italienischen Regionen. Ziel sei der koordinierte Einsatz gegen die Verbreitung des Coronavirus.

8.45 Uhr: Verluste an New Yorker Börse

Die New Yorker Aktienbörsen haben gestern wegen der Ausbreitung des Coronavirus beachtlich tiefer geschlossen. Der Dow Jones rasselte 1.031,61 Einheiten oder 3,56 Prozent auf 27.960,80 Zähler tiefer.

8.30 Uhr: UN-Chef: "Weltweiter Albtraum" muss verhindert werden

UN-Generalsekretär Antonio Guterres ruft zu einem entschlossenen Kampf gegen Corona auf. Es gelte, dramatische Konsequenzen für die Gesundheit der Menschen und die Wirtschaft weltweit zu verhindern, sagt er gestern bei einem Besuch der Weltgesundheitsbehörde (WHO) in Genf. Dafür müssten die von der WHO für die Bekämpfung von Corona geforderten Mittel in Höhe von 675 Millionen Dollar (624,94 Mio. Euro) vollständig bereitgestellt werden. Nur so könnten die Regierungen dafür sorgen, dass die Krankheit nicht zu einem "weltweiten Albtraum" werde.

8.15 Uhr: Abschotten von Städten für Bayern nur letzter Ausweg

Das Abschotten ganzer Städte wegen des Coronavirus wie jetzt in Italien darf aus Sicht von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml nur die Ultima Ratio sein. "Bevor über die Abriegelung einer Stadt entschieden wird, sollte zunächst auf andere Lösungsmöglichkeiten gesetzt werden", sagte die CSU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in München. Der Schutz der Bevölkerung in Bayern habe oberste Priorität. "Deshalb können auch einschneidende Maßnahmen vorgenommen werden, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen", so Huml. Wichtig sei aber, immer im konkreten Einzelfall zu entscheiden und mit Augenmaß vorzugehen.

8 Uhr: 28 Spitalsmitarbeiter in Salzburg in Quarantäne

28 Mitarbeiter des Universitätsklinikums Salzburg, die gestern von einem Betriebsausflug in Oberitalien nach Salzburg zurückgekehrt waren, sind in häusliche Quarantäne geschickt worden. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, die Beschäftigten hätten bisher keine Symptome einer Erkrankung aufgewiesen. Lesen Sie mehr dazu hier!

7.45 Uhr: Dreh für 'Mission: Impossible' in Venedig verschoben

Die geplanten dreiwöchigen Dreharbeiten in Venedig für die siebente Folge von "Mission: Impossible" sind auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Grund seien die Sorgen um den Coronavirus, teilten Paramount Pictures mit. Der Drehstart war für Montag vorgesehen. In Venedig ist auch der traditionelle Karneval kurzfristig abgesagt worden. Die Filmcrew kann heimkehren, die Lage werde beobachtet.

7.30 Uhr: Vierter Passagier der "Diamond Princess" ist tot

Ein weiterer Passagier von Bord des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" in Japan ist gestorben. Die betroffene Person in ihren 80ern war in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie starb. Es ist der vierte Todesfall unter den Passagieren des Schiffes. Insgesamt hatten sich mehr als 690 Passagiere und Crewmitglieder mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, darunter auch ein deutsches Ehepaar.

7.15 Uhr: Südtirol spricht von "erstem wahrscheinlichen Fall"

Das Land Südtirol hat gestren am Abend in Sachen Coronavirus von einem "ersten, wahrscheinlichen Fall" in der autonomen Provinz gesprochen. Es handle sich um einen jungen, in Südtirol ansässigen Mann, der "derzeit keine Symptome aufweist", wie die geschäftsführende Primaria der Abteilung für Infektionskrankheiten des Landeskrankenhauses, Greta Spoladore, erklärte. Er werde derzeit stationär behandelt.

7 Uhr: Krisentreffen in Rom

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus findet heute ein Krisentreffen in Rom statt. Die italienische Regierung lud dazu die Gesundheitsminister der Nachbarländer und Deutschlands ein. Auch der österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wird an der Sitzung in der italienischen Hauptstadt teilnehmen. Bei dem Treffen soll nach Angaben des italienischen Zivilschutzes über mögliche gemeinsame Maßnahmen beraten werden.