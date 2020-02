Alle Entwicklungen Coronavirus: Fünftes Todesopfer in Italien

+++Elf steirische Spitalsmitarbeiter in Quarantäne +++Karneval in Venedig abgesagt+++Museen in Norditalien geschlossen+++ÖBB am Brenner vier Stunden lahmgelegt+++Zahl der Toten in China stark angestiegen+++Einsatzstab für Österreich+++

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Norditalien gibt es derzeit aus Angst vor einer Ausbreitung der Coronaepidemie zahlreiche Restriktionen © APA/AFP/ANDREAS SOLARO

In China ist die Zahl der Toten durch Covid-19 erneut stark angestiegen. Am Montag meldete Peking weitere 150 Todesfälle. Südkorea meldete 161 neue Infektionen mit dem Virus. In Italien gibt es mittlerweile fünf Todesfälle. Der Norden des Landes macht deshalb die Schotten dicht: Veranstaltungen wurden abgesagt, Museen geschlossen. Auch in Österreich war in der Nacht auf Montag die Aufregung groß, als ein ÖBB-Zug am Brenner wegen Verdachtsfällen angehalten wurden. Der Einsatzstab tagt. Um 13.30 Uhr gibt es einen Livestream aus Wien.

Alle Entwicklungen im Live-Ticker:

13.10 Uhr: Der Einsatzstab im Innenministerium tagt derzeit

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) anlässlich eines Treffens des Einsatzstabs wegen des Coronavirus SARS-Cov-2 im Innenministerium in Wien Foto © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

13 Uhr: Was Italien-Urlauber jetzt wissen sollten

"Aktuell gibt es keine offizielle Reisewarnung für Italien", informiert ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner. "Eine Schließung der Landesgrenzen ist im Moment nicht geplant, zukünftig jedoch nicht ausgeschlossen. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt." Alle Infos zu Reisen nach Italien lesen Sie hier!

12.45 Uhr: Deutschland plant keine Grenzschließungen

Die deutsche Regierung plant derzeit keine Grenzschließungen. Entsprechende Überlegungen gebe es im Innenministerium nicht, sagte ein Ressortsprecher heute in Berlin. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, in Deutschland sei es bisher gelungen, Menschen, die mit SARS-CoV-2 infiziert seien, zu isolieren und zu behandeln. Für eine anhaltende Viruszirkulation in Deutschland gebe es derzeit keine Anhaltspunkte, betonte er unter Berufung auf das Robert Koch-Institut. Die Lageeinschätzung könne sich aber ändern.

12.35 Uhr: Fünftes Opfer in der Lombardei

In Italien ein weiterer infizierter Mensch gestorben. Der 88 Jahre alte Mann sei in Caselle Landi in der Lombardei verstorben, berichteten Italiens Zivilschutzchef Angelo Borrelli bei einer Pressekonferenz am Montag in Rom. Es handelt sich um das fünfte Coronavirus-Opfer in Italien, das vierte in der Lombardei, dem Herd der Epidemie. Laut dem Zivilschutz ist die Zahl der Infektionsfälle auf 219 gestiegen.

Borrelli versicherte, dass Italien trotz der Infektionsfälle ein sicheres Land sei. "Man kann unbesorgt nach Italien reisen", meinte der Zivilschutzchef.

12.30 Uhr: Schramböck: "Grenzschließung steht im Moment nicht zur Debatte"

Österreich wird seine Grenze zu Italien trotz des Coronavirus-Ausbruchs in Norditalien vorerst nicht schließen. "Im Moment steht das noch nicht zur Debatte. Langfristig, wenn es sich ausweitet, muss man sehen, welche Schritte zu setzen sind", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) heute. Lesen Sie hier mehr dazu!

12 Uhr: Wenig Sorge bei Bürgern in Tiroler Grenzgemeinde

Große Verunsicherung oder gar Panik gebe es in den Tiroler Grenzgemeinden nicht, schilderten zwei Bürgermeister heute. "Gestern (Sonntag, Anm.) Abend sind einige Anrufe von besorgten Bürgern bei mir eingegangen", sagte Karl Mühlsteiger, Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner. Man verfolge das Thema in der Gemeinde mit "Adlersaugen", auch weil es mittlerweile doch sehr nahe sei. "Es ist zu spüren, dass das Thema die Bevölkerung beschäftigt", meinte Mühlsteiger. Man würde sich mittlerweile sehr gut überlegen, ob man Richtung Süden fährt. Panik gebe es aber definitiv keine. Weniger besorgt zeigten sich offenbar die Bürger der Grenzgemeinde Vals. Das Alltagsleben im Ort laufe "ganz normal", es gebe auch keine besorgten Anrufe bzw. Anfragen bei der Gemeinde, sagte Bürgermeister Klaus Ungerank der APA. Er stelle keine außergewöhnliche Beunruhigung fest, so Ungerank. Höchstens zum Nachdenken komme man ein wenig ob der Schnelle der Entwicklung - habe man doch bisher geglaubt, dass das Virus "weit weg" sei.

11.45 Uhr: China verbietet Verkauf und Verzehr von Wildtieren

China hat den Handel mit Wildtieren sowie deren Verzehr komplett verboten. Ein entsprechender Vorschlag wurde heute vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses getroffen, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Das Verbot solle die "schlechte Gewohnheit des übermäßigen Konsums von Wildtieren" beenden und "Leben und Gesundheit der Menschen wirksam schützen". Das Verbot tritt sofort in Kraft.

11.25 Uhr: Kritik an Austragung des Villacher Faschingsumzuges

20.000 Besucher waren am Samstag zum größten Faschingsumzug des Landes nach Villach gekommen. Geschätzte 1000 von ihnen reisten aus Italien an, wo man seit Tagen gegen die Ausbreitung des gefährlichen Coronavirus kämpft. Nun macht sich Kritik breit. Lesen Sie hier mehr dazu!

11.20 Uhr: Elf steirische Spitalsmitarbeiter in Quarantäne

Elf Mitarbeiter des LKH Weststeiermark sind in der Nacht auf Montag von einer Italienreise nach Hause gekommen und gingen umgehend vorsorglich für zwölf Tage in häusliche Quarantäne. Sie hatten den Karneval in Venedig besucht und noch im Bus bei der Heimreise die Krankenhausleitung darüber informiert, teilte die steirische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) heute mit. Lesen Sie hier mehr dazu!

11.15 Uhr: Rendi-Wagner fordert Informationsoffensive für Bevölkerung

Die SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner forderte heute eine umfassende Informationsoffensive: „Es ist jetzt höchste Zeit für eine Informationsoffensive und umfassende Aufklärung für die Bevölkerung. Die Lage ist ernst. Die Menschen sind verunsichert, sie wissen nicht, wie sie sich selbst am besten schützen sollen."

11 Uhr: Anschober: "Kein Glassturz" über Österreich

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat vor einem Treffen mit den Gesundheitslandesräten wegen der Coronavirus-Epidemie die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit betont. "Man kann keinen Glassturz über Österreich errichten", sagte er. Zwei Kompanien der ABC-Abwehrschule des Heeres bereiten sich auf einen allfälligen Einsatz vor, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

"Die nächsten ein, zwei Wochen werden entscheidend sein", wie die Entwicklung bei SARS-CoV-2 verläuft, meinte Anschober. Österreich sei in engem Kontakt mit anderen Staaten. Tritt bei einem Coronavirus-Verdachtsfall ein Hinweis auf eine Verbindung nach Österreich auf, werden die heimischen Behörden sofort informiert, betonte er erneut. Bisher sei ein solcher Fall nicht eingetreten. Auch die bis Montagvormittag in Österreich durchgeführten 189 Tests waren alle negativ.

10.45 Uhr: Aktienmärkte unter Druck

Der Coronavirus-Ausbruch in Norditalien hat eine Flucht aus italienischen Wertpapieren ausgelöst. Der Leitindex der Mailänder Börse rutschte am Montag in der Früh um 4,3 Prozent ab und steuerte auf den größten Tagesverlust seit dreieinhalb Jahren zu. Auch an anderen europäischen Börsen, darunter Wien, ging es bergab. Auf Talfahrt war auch die Börse in Seoul, während Shanghai nur knapp im Minus war. Mehr dazu hier!

10.30 Uhr: Ansteckung und Krankheitsverlauf

10.15 Uhr: EU-Kommission lobte Italiens Maßnahmen



Die EU-Kommission hat die Schritte Italiens zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus begrüßt. Die italienische Regierung habe schnell gehandelt und "wirksame Strukturen, um in gut abgestimmter Weise auf diesen Ausbruch zu reagieren", sagte der für Krisenkoordination zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic am Montag in Brüssel. Er kündigte die Freigabe von 232 Millionen Euro an, um den weltweiten Kampf gegen den Virus zu verstärken. Mit Blick auf mögliche Grenzkontrollen zur Eindämmung der Krankheit im Schengenraum sagte Lenarcic, dies liege in der Kompetenz und Entscheidung der einzelnen Mitgliedstaaten. Er forderte die Regierungen aber auf, alle Entscheidungen zum Kampf gegen den Virus auf Grundlage "einer glaubwürdigen Risikobewertung" zu treffen sowie verhältnismäßig und abgestimmt zu handeln.

10.00 Uhr: Noch ungehinderte Fahrt an der Grenze Kärnten/Italien (Thörl-Maglern):

Laut ersten Infos läuft der Verkehr derzeit sowohl auf Schiene als auch auf Straße zwischen Italien und Kärnten noch ungehindert und ohne spezielle Kontrollen oder weitere Maßnahmen.

9.45 Uhr: Goldpreis auf siebenjährigem Höchststand

Gold profitiert wegen der Coronavirus-Krise immer mehr von seinem Status als sicherer Anlagehafen. Am Montag stieg der Preis des Edelmetalls auf einen neuen siebenjährigen Höchststand. Lesen Sie mehr dazu hier!

9.30 Uhr: China verschiebt jährliche Tagung des Parlaments

China verschiebt die jährliche Tagung des Nationalen Volkskongresses, die am Donnerstag kommender Woche beginnen sollte. Dies berichtete der Staatssender CCTV am Montag. Es handelt sich um die erste Verschiebung seit 35 Jahren. Das Parlament mit rund 3.000 Mitgliedern tritt alljährlich Anfang März für eine zehntägige Tagung zusammen. Der Nationale Volkskongress ist das höchste politische Organ Chinas, hat aber faktisch keine Entscheidungsbefugnisse. Wichtig sind die Tagungen vor allem deswegen, weil sich dort die politische Führung des Landes - von Präsident Xi Jinping abwärts - erklärt und etwa auch das Budget abgesegnet wird.

9.15 Uhr: Viertes Todesopfer in Italien

Die Coronavirus-Epidemie hat heute das vierte Todesopfer gefordert. Dabei handelt es sich um einen 84-Jährigen, der in einem Krankenhaus in der lombardischen Stadt Bergamo behandelt wurde. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in der Lombardei auf drei, in Venetien war am Freitag ein 78-jähriger Pensionist an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Infektionen ist in Italien indes auf über 180 gestiegen, 150 davon wurden allein in der Lombardei gemeldet. Die lombardischen Supermärkte wurde von Menschen bestürmt, die eine Lebensmittelknappheit befürchten. Fontana betonte, es bestünde keine Gefahr, dass Lebensmittel nicht geliefert werden könnten.

9.00 Uhr: WHO-Experten erstmals seit Ausbruch in Wuhan

Erstmals seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus in China haben Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die schwer betroffene Millionenmetropole Wuhan besucht. Eine von der WHO angeführte internationale Expertengruppe habe zwei Krankenhäuser besichtigt. Eine der Kliniken sei provisorisch in einem Sportzentrum eingerichtet worden. Der Besuch der WHO in Wuhan war der erste seit Ausbruch des Virus Ende vergangenen Jahres, über den die chinesischen Behörden berichteten. Die Expertengruppe traf demnach auch den Chef der chinesischen Gesundheitskommission, Ma Xiaowei, und andere Verantwortliche des Seuchenschutzes der Provinz Hubei, in der Wuhan liegt. Die WHO-Vertreter waren den Angaben zufolge vor mehr als einer Woche in China eingetroffen, um der Volksrepublik bei der Erforschung des Virus zur Seite zu stehen.

8.45 Uhr: Einsatzstab für Österreich



Grenzkontrollen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus seien "derzeit nicht erforderlich", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntagabend in der ORF-Sendung "Zeit im Bild 2". "Aber wir sind sehr, sehr in Sorge, wir sind vorsichtig und aufmerksam und werden morgen den Sachverhalt noch einmal mit allen Experten überprüfen", verwies er auf den für Montag angesetzten Einsatzstab. Um 10 Uhr trifft Anschober die Gesundheitslandesräte. Ab 13.30 Uhr gibt es einen Livestream vom Einsatzstab.

FPÖ-Parteichef Norbert Hofer will den Nationalen Sicherheitsrat einberufen.

#coronavirus Es ist nun an der Zeit, den Nationalen Sicherheitsrat einzuberufen. — Norbert Hofer (@norbertghofer) February 23, 2020

8.30 Uhr: Schulen geschlossen

Schulen, Universitäten und Museen bleiben in Norditalien vorerst geschlossen.

8.15 Uhr: Erster Fall in Bahrain, drei neue Fälle in Kuweit

Das Virus breitet sich auch im Mittleren Osten weiter aus. In Bahrain ist am Montag der erste Fall bestätigt worden. Wie die Behörden des Königreichs am Persischen Golf mitteilten, handelte es sich um einen Bürger des Landes, der zuvor im Iran gewesen war.

In Kuwait gibt es indes drei neue Coronavirus-Fälle. Auch dabei handelte es sich um Personen, die aus dem Iran eingereist waren, darunter auch ein saudischer Staatsbürger, zählten zu einer Gruppe von 700 Personen, die in der Vorwoche aus der iranischen Stadt Mashhad ausgeflogen worden waren.

8.00 Uhr: Reiserestriktionen für Wuhan doch nicht gelockert

Am Montag hieß es zunächst, dass die Reisebeschränkungen für die chinesische Millionenmetropole Wuhan etwas gelockert worden seien. . In jüngsten Berichten beteuerte die Stadtregierung nun, dass dies nicht der Fall sei.

7.45 Uhr: Verdachtsfall legte Bahn am Brenner vier Stunden lahm

Zwei Fahrgäste mit Husten und Fieber in einem Zug von Venedig nach München haben den Zugverkehr am Brenner für vier Stunden zum Stillstand gebracht. Die italienische Bahn meldete den Corona-Verdachtsfall den ÖBB. Diese schalteten das österreichische Innenministerium ein - und der zuständige Bezirkshauptmann aus dem Bezirk Innsbruck-Land stoppte daraufhin den Zug per Bescheid.