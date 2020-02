+++Karneval in Venedig abgesagt+++Museen in Norditalien geschlossen+++ÖBB am Brenner vier Stunden lahmgelegt+++Zahl der Toten in China stark angestiegen+++

In Norditalien gibt es derzeit aus Angst vor einer Ausbreitung der Coronaepidemie zahlreiche Restriktionen © APA/AFP/MIGUEL MEDINA

In China ist die Zahl der Toten durch Covid-19 erneut stark angestiegen. Am Montag meldete Peking weitere 150 Todesfälle. Südkorea meldete 161 neue Infektionen mit dem Virus. In Italien gibt es mittlerweile vier Todesfälle. Der Norden des Landes macht deshalb die Schotten dicht: Veranstaltungen wurden abgesagt, Museen geschlossen. Auch in Österreich war in der Nacht auf Montag die Aufregung große, als ein ÖBB-Zug am Brenner wegen Verdachtsfällen angehalten wurden.

Alle Entwicklungen im Live-Ticker:

ARTIKEL AKTUALISIEREN - HIER KLICKEN

10.00 Uhr: Noch ungehinderte Fahrt an der Grenze Kärnten/Italien (Thörl-Maglern):

Laut ersten Infos läuft der Verkehr derzeit sowohl auf Schiene als auch auf Straße zwischen Italien und Kärnten noch ungehindert und ohne spezielle Kontrollen oder weitere Maßnahmen.

9.45 Uhr: Goldpreis auf siebenjährigem Höchststand

Gold profitiert wegen der Coronavirus-Krise immer mehr von seinem Status als sicherer Anlagehafen. Am Montag stieg der Preis des Edelmetalls auf einen neuen siebenjährigen Höchststand. Lesen Sie mehr dazu hier!

9.30 Uhr: China verschiebt jährliche Tagung des Parlaments

China verschiebt die jährliche Tagung des Nationalen Volkskongresses, die am Donnerstag kommender Woche beginnen sollte. Dies berichtete der Staatssender CCTV am Montag. Es handelt sich um die erste Verschiebung seit 35 Jahren. Das Parlament mit rund 3.000 Mitgliedern tritt alljährlich Anfang März für eine zehntägige Tagung zusammen. Der Nationale Volkskongress ist das höchste politische Organ Chinas, hat aber faktisch keine Entscheidungsbefugnisse. Wichtig sind die Tagungen vor allem deswegen, weil sich dort die politische Führung des Landes - von Präsident Xi Jinping abwärts - erklärt und etwa auch das Budget abgesegnet wird.

9.15 Uhr: Viertes Todesopfer in Italien

Die Coronavirus-Epidemie hat heute das vierte Todesopfer gefordert. Dabei handelt es sich um einen 84-Jährigen, der in einem Krankenhaus in der lombardischen Stadt Bergamo behandelt wurde. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in der Lombardei auf drei, in Venetien war am Freitag ein 78-jähriger Pensionist an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Infektionen ist in Italien indes auf über 180 gestiegen, 150 davon wurden allein in der Lombardei gemeldet. Die lombardischen Supermärkte wurde von Menschen bestürmt, die eine Lebensmittelknappheit befürchten. Fontana betonte, es bestünde keine Gefahr, dass Lebensmittel nicht geliefert werden könnten.

9.00 Uhr: WHO-Experten erstmals seit Ausbruch in Wuhan

Erstmals seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus in China haben Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die schwer betroffene Millionenmetropole Wuhan besucht. Eine von der WHO angeführte internationale Expertengruppe habe zwei Krankenhäuser besichtigt. Eine der Kliniken sei provisorisch in einem Sportzentrum eingerichtet worden. Der Besuch der WHO in Wuhan war der erste seit Ausbruch des Virus Ende vergangenen Jahres, über den die chinesischen Behörden berichteten. Die Expertengruppe traf demnach auch den Chef der chinesischen Gesundheitskommission, Ma Xiaowei, und andere Verantwortliche des Seuchenschutzes der Provinz Hubei, in der Wuhan liegt. Die WHO-Vertreter waren den Angaben zufolge vor mehr als einer Woche in China eingetroffen, um der Volksrepublik bei der Erforschung des Virus zur Seite zu stehen.

8.45 Uhr: Einsatzstab für Österreich



Grenzkontrollen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus seien "derzeit nicht erforderlich", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntagabend in der ORF-Sendung "Zeit im Bild 2". "Aber wir sind sehr, sehr in Sorge, wir sind vorsichtig und aufmerksam und werden morgen den Sachverhalt noch einmal mit allen Experten überprüfen", verwies er auf den für Montag angesetzten Einsatzstab. Um 10 Uhr trifft Anschober die Gesundheitslandesräte. Ab 13.30 Uhr gibt es einen Livestream vom Einsatzstab.

FPÖ-Parteichef Norbert Hofer will den Nationalen Sicherheitsrat einberufen.

#coronavirus Es ist nun an der Zeit, den Nationalen Sicherheitsrat einzuberufen. — Norbert Hofer (@norbertghofer) February 23, 2020

8.30 Uhr: Schulen geschlossen

Schulen, Universitäten und Museen bleiben in Norditalien vorerst geschlossen.

8.15 Uhr: Erster Fall in Bahrain, drei neue Fälle in Kuweit

Das Virus breitet sich auch im Mittleren Osten weiter aus. In Bahrain ist am Montag der erste Fall bestätigt worden. Wie die Behörden des Königreichs am Persischen Golf mitteilten, handelte es sich um einen Bürger des Landes, der zuvor im Iran gewesen war.

In Kuwait gibt es indes drei neue Coronavirus-Fälle. Auch dabei handelte es sich um Personen, die aus dem Iran eingereist waren, darunter auch ein saudischer Staatsbürger, zählten zu einer Gruppe von 700 Personen, die in der Vorwoche aus der iranischen Stadt Mashhad ausgeflogen worden waren.

8.00 Uhr: Reiserestriktionen für Wuhan doch nicht gelockert

Am Montag hieß es zunächst, dass die Reisebeschränkungen für die chinesische Millionenmetropole Wuhan etwas gelockert worden seien. . In jüngsten Berichten beteuerte die Stadtregierung nun, dass dies nicht der Fall sei.

7.45 Uhr: Verdachtsfall legte Bahn am Brenner vier Stunden lahm

Zwei Fahrgäste mit Husten und Fieber in einem Zug von Venedig nach München haben den Zugverkehr am Brenner für vier Stunden zum Stillstand gebracht. Die italienische Bahn meldete den Corona-Verdachtsfall den ÖBB. Diese schalteten das österreichische Innenministerium ein - und der zuständige Bezirkshauptmann aus dem Bezirk Innsbruck-Land stoppte daraufhin den Zug per Bescheid.