''F*uck you Greta''Derbe Auto-Aufkleber gegen Greta Thunberg im Umlauf

In Österreich gibt es vermehrt Auto-Aufkleber und Online-Beleidigungen gegen schwedische Klimaaktivistin. Was steckt hinter der Stimmung gegen Greta Thunberg?

Diese Sticker gegen Greta Thunberg sind im Umlauf © KK

Politiker in weiten Teilen Europas wollen Autos mit hohem Abgasausstoß einen Riegel vorschieben. Die Wut vieler Fans von starken Motoren entlädt sich nicht an ihnen, sondern an Greta Thunberg. Immer öfter sieht man „F*ck you Greta“-Sticker am Heck von Pkws. „Die junge Klimaaktivistin ist zur Hass-Projektionsfigur geworden, weil sie vielen Menschen durch ihre radikale und fordernde Haltung ein schlechtes Gewissen macht“, analysiert der Grazer Psychologe Enrique Grabl die Stimmung gegen die junge Schwedin.