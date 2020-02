Epileptischer Anfall Polizisten eskortierten Dreijährigen in Wiener Spital

Facebook

Polizeibeamte in Wien-Favoriten haben am Freitagabend einen Dreijährigen und seine Eltern mit dem Streifenwagen und Blaulicht ins Spital eskortiert. Die Familie war bereits auf dem Weg dorthin gewesen, da das Kind starke Krämpfe hatte. Die Polizisten hielten den Pkw auf der Triester Straße zunächst wegen überhöhter Geschwindigkeit, eingeschalteter Warnblinkanlage und Hupens an.

Die Beamten merkten nach Rücksprache mit der Lenkerin rasch, dass es sich um einen medizinischen Notfall handelte. Später teilte die behandelnde Ärztin mit, dass der Bub einen epileptischen Anfall gehabt hatte, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Samstag. Nach Angaben des Krankenhauses sei der Bub außer Lebensgefahr, es hätte aber "jede Minute gezählt".