Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die 85-Jährige wurde in ihrem Einfamilienhaus getötet © (c) PATRIK LECHNER/EINSATZDOKU.AT

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat gegen einen 61-Jährigen, der im September des Vorjahres in Edlitz (Bezirk Neunkirchen) eine 85-Jährige in ihrem Einfamilienhaus getötet haben soll, Mordanklage erhoben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte am Samstag gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" (Online-Ausgabe).

Bei dem Angeklagten soll es sich um den Bankberater des Opfers handeln. Er soll die Pensionistin am Abend des 16. September zuerst mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen und dann mit einer Plastikfolie erstickt haben. Der 61-Jährige wurde kurz nach der Tat bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt und lag auf der Intensivstation.

Er gab noch im Krankenhaus die Tat gegenüber der Haftrichterin zu und sitzt seither in Wiener Neustadt in Untersuchungshaft. Ein Termin für einen Gerichtsprozess sei laut Staatsanwaltschaft noch nicht festgesetzt worden.