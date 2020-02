Ein Tinder-Date am vergangenen Montag endete mit dem Tod eines 36-Jährigen.

Kripo-Einsatz in Loosdorf

Sujetbild © (c) monticellllo - stock.adobe.com

Ein 36-Jähriger und eine Frau hatten sich am vergangenen Freitag auf der Dating-Plattform Tinder kennengelernt und für den darauffolgenden Montag ein Date vereinbart. Beim Treffen in einem Motel in Loosdorf im Bezirk Melk brach der Mann laut einem "Kurier"-Bericht plötzlich zusammen. Die Frau holte umgehend Hilfe, doch diese kam zu spät. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Auch die Polizei musste ausrücken. Der Oberösterreicher soll allerdings eines natürlichen Todes gestorben sein. Er litt an einer Vorerkrankung, wie es in dem Bericht heißt.