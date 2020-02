Facebook

Stilles Gedenken vor dem Brandenburger Tor in Berlin © APA/AFP/David Gannon

Herr Pölzl, rechter Terror von Christchurch bis Halle und Hanau – ist er auch in Österreich auf dem Vormarsch?

CHRISTOPH PÖLZL: Der Trend der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass sich eine steigende bzw. zuletzt konstante Entwicklung bei rechtsextrem motivierten Tathandlungen in Österreich abzeichnet. Die Zahlen für 2019 werden derzeit ausgewertet und im neuen Verfassungsschutzbericht veröffentlicht.



Wie ist die Relation zum islamistischen Terror zu bewerten?

Grundlegend stellt der islamistische Extremismus die größte Bedrohung für die innere Sicherheit dar. So wie in ganz Europa wird auch in Österreich von erhöhter Gefährdungslage durch islamistischen Terrorismus ausgegangen. Es gibt derzeit aber keine Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen – auch nicht im Zusammenhang mit Rechtsextremismus.